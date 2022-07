IL SANTOMATO LIVE ARENA OMAGGIA NOVE GRANDI ARTISTI

Da domani sera gli spettacoli si spostano nel giardino adiacente al Circolo Ricreativo. Serata d’esordio con la Ligabue Cover Band

PISTOIA. Dopo una stagione invernale bella ma complicata, che ha ottenuto risultati inaspettati, nonostante la situazione pandemica alla quale anche il Santomato Live ha dovuto fare i conti e dopo un breve periodo di pausa, da venerdì 29 Luglio fino al 14 Agosto riaccende i motori e diventa Santomato live Arena.

Questa volta però i concerti si terranno nello spazio estivo, sinonimo di fresco, all’interno del Parco adiacente al Circolo Arci Santomato, dove è stata allestita la nuova Arena che presenterà nove appuntamenti nel “Tribute Festival 2022”.

Ovviamente la manifestazione sarà realizzata in collaborazione con il Circolo Arci che metterà ancora una volta a disposizione la rinomata cucina con la Risto-Pizzeria con specialità e griglieria

I concerti saranno 9 con omaggi a 9 artisti/band più amati. Questa volta avranno maggior spazio gli artisti Italiani.

Questo il programma:

Venerdì 29 luglio LIGABUE Cover Band

Sabato 30 Luglio NEGRAMARO Tribute Band

Domenica 31 luglio LUCIO BATTISTI Tributo Show

Venerdì 5 Agosto ROCK IN MOVIE tutto il Rock dei Film

Sabato 06 agosto PIANETA ZERO omaggio a Renato Zero

Domenica 07 agosto BOMBA ALL’HOTEL Gianna Nannini Tribute

Venerdì 12 agosto DRONES Muse Italian Tribute Show

Sab 13 agosto LA COMBRICCOLA DEL BLASCO band | tributo Vasco Rossi

Dom 14 agosto Speciale LUCIO DALLA in: CARO AMICO TI SCRIVO

Ogni sera saranno in funzione Pizzeria Ristorante Griglieria, dolci e bomboloni, sempre nel grande spazio del Parco

È consigliata la prenotazione sia per i concerti che per la cena, che dovranno pervenire ai numeri di riferimento: 3334657051 oppure 0573 760747

Potrete seguire tutti gli aggiornamenti sui canali social: Facebook: Santomato Live Club, Instagram santomatolive_club o sul sito www.santomatolive.it