IL SERVIZIO DI ALIA NELL’AREA PRATESE DURANTE LE FESTIVITÀ

Variazioni nel calendario della raccolta porta a porta. Modifiche anche per il servizio di spazzamento strade e per le aperture degli Ecocentri

PRATO. Alia Servizi Ambientali invita i cittadini a prestare attenzione alle variazioni dei servizi per il giorno di Capodanno.

Nella provincia di Prato, per i Comuni di Cantagallo, Carmignano, Poggio a Caiano, Vaiano e Vernio, le raccolte del 1° gennaio 2024 vengono anticipate al 31 dicembre 2023, mantenendo i consueti orari di esposizione.

Alia informa, inoltre, che nel comune di Montemurlo le raccolte di lunedì 1° gennaio 2024 vengono anticipate a sabato 30 dicembre 2023, mantenendo i consueti orari di esposizione.

Nel Comune di Prato le raccolte previste per il 1° gennaio 2024 vengono anticipate al giorno precedente, ad eccezione delle raccolte dei rifiuti organici nel centro storico per le utenze domestiche che vengono mantenute come da calendario annuale. Nello stesso Comune, per quanto riguarda le raccolte di imballaggi in plastica, metalli, tetrapak, polistirolo e vetro, oltreché dei supporti igienici, nelle zone di Badie, Galciana, Grignano, Maliseti, Vergaio, Casale, Tobbiana, Viaccia, Narnali si segnala una variazione del servizio del 31 dicembre che viene anticipato a sabato 30.

Per i Comuni e le aree non compresi in questo elenco, Alia conferma che il servizio di raccolta non subirà variazioni nel periodo natalizio.

Il1° gennaio il servizio di spazzamento strade su ordinanza è sospeso ad eccezione del servizio nei centri storici dei Comuni a elevato interesse turistico. Saranno garantiti specifici servizi di spazzamento e raccolta a seguito di manifestazioni, mercati ed eventi non differibili alla giornata successiva.

Gli Ecocentri e tutti gli sportelli al cittadino (Infopoint, Punto Alia e sportelli TARI) resteranno chiusi il 1° e il 6 gennaio 2024. Gli Ecofurgoni non saranno attivi nella giornata del 1° gennaio 2024. Saranno, invece, regolarmente presenti sul territorio il 6 gennaio secondo calendario.

Per maggiori informazioni, il call center è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile). È infine possibile consultare i calendari sul portale dell’azienda, all’indirizzo web www.aliaserviziambientali.it, oltrechè su Aliapp su smartphone.

