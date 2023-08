IL SERVIZIO TAXI SI POTENZIA AD AGOSTO E SETTEMBRE

Sarà assicurata una maggiore disponibilità del trasporto non di linea nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi nella fascia notturna

PISTOIA, Ad agosto e settembre, il servizio taxi si potenzia. In via sperimentale, infatti, nei due mesi estivi sarà assicurata una maggiore disponibilità del trasporto non di linea nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi nella fascia notturna, mentre durante la settimana (da lunedì a giovedì) è previsto un incremento delle corse, che andrà a coprire in modo più puntuale le fasce mattutine, pre-serali e notturne.

Tali disposizioni, definite nei giorni scorsi dalla Commissione Comunale Consultiva, anche sulla base di un confronto con le due cooperative presenti sul territorio pistoiese – “Confartigianato Taxi Pistoia” e “CNA Toscana Centro” — permetteranno di rispondere con maggiore tempestività ed efficienza all’aumento delle richieste che si registrano sul territorio comunale in estate grazie con l’incremento dei flussi turistici.

«Si tratta di un provvedimento sperimentale frutto di un lavoro di confronto tra i vari operatori del comparto turistico della città — sottolinea Gabriele Sgueglia, assessore allo sviluppo economico — che ci sarà utile per rendere la città al passo con le nuove esigenze che dobbiamo affrontare. Siamo anche pronti a provvedimenti più incisivi qualora dovessero rendersi necessari.»

Sulla base dell’andamento registrato ad agosto e settembre, sarà valutata dalla Commissione la possibilità di un prolungamento della turnazione oraria sperimentale anche a ottobre.

[comune di pistoia]