il signore è il mio pastore 2. SULLA PIAZZA A QUARRATA C’È VENTO DI PAURA: MANCANO LE PANCHINE E GIRA ’STA FIGURA! C’È L’IT DEL ROMANZO, CHE S’AFFACCIA AI TOMBINI, E PARLA E TERRORIZZA I VECCHI QUARRATINI…

DVRA LEX

SED LEX

[però accà nisciùn’è fex!]



IT chiama Quarrata:

«La vuoi una panchina?

Mi spiace l’han portata

a mollo in varichina.

Il cul non puoi poggiare,

se la tua zampa è stanca:

ti devi accontentare

dei gradìn della Banca!»

È questo che a Quarrata

succede: il buon Mazzanti

ha fatto una retata

di panchine infettanti:

ora le stàn lavando,

per evitare i guai,

i vigili al comando

dell’elettrico Bai.

E intanto qualche ameno

spirito che contrasta,

ha diffonduto a pieno

’sto messaggio anticasta:

«Perché girare pòle

l’Okkióne smascherato

e a chi lo stesso vòle

è di certo negato?»

Perché alla fine i conti

non tornano giammai:

prométton mari e monti

e poi… guardate il Bai:

se il sindaco sgalletta

senza la mascherina,

gira la testa in fretta,

non vede, un lo tampìna.

Ma se un anziano, invece,

piglia un’ora di sole,

arriva il vigilozzo:

«Quell’òmo, qui un si pòle!».

E ogni parlare è inutile,

non c’è ragion che tenga;

la tua ragione è futile:

vàl la Legge del Menga!

Bonaccorso da Forrottoli

del Dolce Stil Vecchio

di là da Lamporecchio & Cerbaia

Gira ’sta foto e non è certo un trucco:

vortica come il vento in Facciabbùcco.