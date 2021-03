il signore è il mio pastore 3. CON L’OKKIÓN VEDE LONTANO, MA POI IL BAI GLI DÀ UNA MANO: FANNO TOGLIER LE PANCHINE, COSÌ IL COVID AVRÀ FINE…

ALESSANDRO PADRON DEL MONDO ANTICO:

PER MARCO O MENO UCCELLI O PIÙ PANÌCO

C’ènno du’ vie per doventàr famosi:

esser de’ geni o, come Grillo, invece,

essere de’ “redìoli” disastrosi

o finir, come Marco, nella pece.



Lo conoscano, ormai, per tutt’Europa.

Lo piglian per il cùl, guidando un tir:

e’ tira di più lui che un pel di topa.

Guardàtelo, fa rìder da morìr!

Cecco Angiolier

da Tacinaja & Folonica

di là da Via [meglio] Palaja

e sotto Via del Pozzo (nero)

(ènno strade di Quarrata…)