IL TERZO POLO: “PROGRAMMI CHIARI E SCELTE NETTE. SIAMO L’UNICA VERA NOVITÀ DI QUESTE ELEZIONI”

Presentati i candidati della lista Azione Italia Viva nei collegi che comprendono il territorio di Pistoia e provincia Edoardo Fanucci (Uninominale Camera), Barbara Masini (Uninominale Senato) e Alice Rossetti (Plurinominale Camera). “Il nostro è un progetto politico che va oltre questa tornata elettorale”. Potenziamento delle infrastrutture e interventi sul costo dell’energia i temi portanti

PISTOIA. “Siamo l’unica vera novità politica di queste elezioni”. “Il nostro è un progetto unitario che a livello europeo esiste già, siamo dentro la stessa famiglia di Renew Europe“. “La nostra lista è un progetto che guarda al futuro, un’opportunità in più che mancava”.

È con queste parole che i candidati nei collegi che comprendono anche il territorio di Pistoia e provincia, Edoardo Fanucci (Uninominale Camera), Barbara Masini (Uninominale Senato) e Alice Rossetti (Plurinominale Camera), hanno spiegato il senso del terzo polo, la lista “Azione Italia Viva Calenda renew europe”, nel corso della conferenza stampa di stamani a Pistoia.

Quanto agli aspetti programmatici le priorità dell’alleanza riformista, che ha scelto lo slogan “Italia, sul serio”, sono infrastrutture e piano energetico.

“Per noi il potenziamento delle infrastrutture è un tema centrale: nel nostro territorio siamo in una fase di passaggio, dobbiamo completare le grandi opere avviate come il raddoppio della tratta ferroviaria da Pistoia a Lucca e realizzare la terza corsia autostradale, compresi gli interventi relativi alle barriere fonoassorbenti, svincoli e caselli e tutta la mobilità connessa – ha spiegato Edoardo Fanucci —. C’è poi il nodo dell’aeroporto di Firenze che è un’opera essenziale non in chiave localistica ma di area toscana, peraltro non in competizione con quello di Pisa, essendo entrambi gestiti dalla stessa società”.

C’è poi il fronte energetico: “Stanno arrivando e arriveranno con il prossimo inverno bollette insostenibili per le famiglie e per le aziende che rischiano di chiudere per i costi – ha spiegato ancora Fanucci —. Serve un tetto al costo dell’energia e un impegno straordinario sulla strada tracciata da Mario Draghi dell’indipendenza dalle forniture di gas dalla Russia”. “Draghi stava negoziando il price cup quando è stato affossato il suo governo a causa dell’ambizione di Berlusconi, del rancore di Conte e della paura di Salvini – ha aggiunto Barbara Masini —. Salvini e Meloni mi fanno paura non per un possibile pericolo fascista quanto per il loro sfascismo. Chi gestirà tutti i problemi che si presenteranno sul tappeto in autunno? Noi diciamo dei chiari sì e no sulle questioni, anche su scelte che possano apparire impopolari: sì ai rigassificatori, sì ai termovalorizzatori”.

“Il nostro è un programma dettagliato con scelte nette e se servono radicali – le ha fatto eco Alice Rossetti —. Gli altri parlano solo per slogan e fanno promesse irrealizzabili quindi votarli è inutile. Il voto utile è a chi indica soluzioni e spiega come le vuole raggiungere: il vero voto utile è a noi”.

Nel giorno in cui parte la macchina organizzativa della lista del Terzo polo per le prossime elezioni politiche, Fanucci ha salutato e ringraziato per la presenza e e per la vicinanza l’esponente di Azione Iacopo Vespignani, candidato sindaco della lista civica di area alle ultime amministrative di Pistoia, e ha annunciato il ritorno in campo di Lisa Innocenti dopo un periodo di assenza dalla politica: “Sarà la coordinatrice del mio comitato elettorale di Pistoia. Sono felice di questo nuovo impegno e la ringrazio della generosità”.

[vannini —azione italia viva]