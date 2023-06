IL TORNEO DEI RIONI DI SERRAVALLE ENTRA NEL VIVO

Il punto della situazione dopo l’avvio del torneo

SERRAVALLE. Grande successo di pubblico e risultati a sorpresa al Torneo dei Rioni di Serravalle, manifestazione di calcio a 5 che, come ogni anno, si svolge nel campo di calcetto montato per l’occasione in piazza Vittorio Veneto, la piazza principale di Casalguidi.

Fra lo stupore generale, il detentore del trofeo Casale centro è stato sconfitto 5-4 dal Forti, altra formazione casalina. Una vittoria giunta alla fine di un match ad altissima intensità agonistica, dove le emozioni non sono mancate. Altro risultato totalmente inaspettato, è stato poi il trionfo per 6-3 della formazione di Abbaino La Brizza sul Cantagrillo che, sulla carta, godeva dei favori dei pronostici.

Adesso in questo girone le carte sono davvero rimescolate e solo le ultime partite potranno designare chi andrà avanti verso la fase finale. Analoga situazione di incertezza nell’altro girone, che ha visto la spettacolare vittoria di Masotti per 8-4 nel derby che la opponeva ai rossoverdi di Serravalle-Ponte di Serravalle-Castellina per 8-4.

La gara, malgrado il risultato netto, è stata sempre combattuta e ha visto il giocatore del Masotti Matteo Rinaldini artefice di una bellissima prestazione. Di pregevole fattura infatti, è stato un suo gol in “pallonetto”, al pari di un’altra sua rete realizzata su calcio di punizione.

Nell’altro incontro del girone, inattesa affermazione per 3-2 del Ponte Stella-Vinacciano-Bottegaccia sul Catavoli. Adesso, per il superamento del turno, si può addirittura profilare un arrivo a tre fra Catavoli, Ponte Stella-Vinacciano- Botteccia e Serravalle-Ponte di Serravalle-Castellina. Sempre che Masotti continui a volare, visto che attualmente è l’unica squadra a punteggio pieno.

Intanto, parallelamente al torneo dei grandi, sta riscuotendo grandissimo successo anche il torneo riservato ai più piccoli. Alle loro partite sta assistendo un pubblico numerosissimo e partecipe che contribuisce ad accrescere il successo della manifestazione.

[fioretti — comune di serravalle]