IL TORNEO DI BEACH VOLLEY DI LONG BEACH PROTAGONISTA DELL’ESTATE PISTOIESE

PISTOIA. Dopo oltre un mese di sfide sulla sabbia si è conclusa venerdì 14 luglio la seconda edizione del torneo di beach volley organizzato dalla SSD Long Beach a Pistoia.

L’edizione ha registrato numeri da record con 20 squadre impegnate dal 12 giugno almeno due volte la settimana in avvincenti ed equilibrate sfide sulla sabbia. Il consistente numero di partecipanti ha permesso all’organizzazione di suddividere il torneo in tre fasce equilibrate dopo un primo girone iniziale.

Al termine del mese di gare, in una serata ricca di pubblico e di attesa i ragazzi del “Team Kiappetto” si sono laureati campioni nella categoria Gold, la più ambita, dopo una emozionante finale con i “Bananaaa” terminata per 3-0. Mattia Biondo e Federico Mazzei, ideatori del progetto Long Beach che prevederà nel mese di ottobre la copertura di due, dei quattro, campi da gioco per tutto il periodo invernale per consentire l’attività anche durante i mesi più freddi, entusiasti per la riuscita del torneo hanno commentato: “Siamo molto soddisfatti per il torneo, tante persone e tanto divertimento in queste serate estive, proprio come era nelle nostre intenzioni quando Long Beach era solo un progetto.

Dopo un anno dall’apertura abbiamo attivato nuove collaborazioni con Associazioni che coinvolgono e sostengono giovani e disabili, crediamo fortemente nello sport come vettore di crescita e socialità. Ringraziamo il Consigliere Francesco Pelagalli, qui presente per la premiazione, che ci conferma il sostegno delle istituzioni locali per un progetto sportivo come il nostro che mancava in tutta la Provincia, Long Beach oltre che il riferimento per gli sport su sabbia pistoiese è diventato subito un polo usufruito anche dai bambini che anche quest’anno stanno svolgendo qui il campo estivo”.

Il torneo Long Beach appena terminato era composto di due fasi, una prima di qualificazione finalizzata alla suddivisione per livello omogeneo delle squadre e la seconda, suddivisa per livello nelle categorie Gold, Silver e Bronze con un girone, le semifinali e le finali.

La serata dedicata alle finali del Torneo ha visto lo svolgersi di più partite giocate al meglio dei 5 set, alle 20:00 i primi a sfidarsi sono stati i per il 3° e 4° posto Silver e Bronze, Gli Insabbiati – Gli Stercorari (3-0) e I Mojito – A Tutta Banda! (3-2) in contemporanea per il 1° e 2° posto le categorie Silver e Bronze, in particolare I Vegani – Passero’s Bitches (3-0) e Dopo Baffo – I + Forst (3-0).

Al termine di queste prime partite si è disputata la finale per il terzo posto categoria Gold Lilo & Beach – stobeach (3-0) e poi per il primo posto tra Team Kiappetto e Bananaaa, seguita a bordo campo da oltre 200 persone.

Tra i premi consegnati durante la premiazione anche il “Red carpet” riservato alle maglie da gioco più belle vinto da “I Mojito”” grazie ai voti raccolti sui canali social di Long beach.

Categoria Bronze:

1 posto I Vegani

2 posto Passero’s Bitches

3 posto Gli Insabbiati

4 posto Gli Stercorari

Categoria Silver:

1 posto Dopo Baffo

2 posto I + Forst

3 posto I Mojito

4 posto A Tutta Banda!

Categoria Gold:

1 posto Team Kiappetto

2 posto Bananaaa

3 posto Lilo & Beach

4 posto Stobeach

