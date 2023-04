IL VANGELO SECONDO GIOVANNI DI FLAVIO BARTOLOZZI

Questo pomeriggio (ore 17) alla Galleria d’arte ArtistikaMente saranno presentate le otto acqueforti incise nel 1975 dallo scultore pistoiese

PISTOIA. Le otto acqueforti che compongono l’opera, verranno presentate oggi mercoledì 5 aprile, ore 17,00 alla Galleria d’Arte ArtistikaMente in Via del Porta al Borgo, 18 in Pistoia.

Un’ultima ed unica presentazione, in omaggio all’opera che, in futuro, sarà un capitolo delle mostre antologiche di Bartolozzi.

Flavio traccia, incide, le acqueforti nel 1975 e Mauro Innocenti ne scrive “…la rinascita dell’Arte sacra…come consacramento della vita quotidiana…”; avrà un forte interesse della critica e si proporrà come messaggio, tra i tanti, che in quegli anni erano parte della rivoluzione culturale in atto.

Bartolozzi, da sempre, non è facilmente ascrivibile a schemi o correnti artistiche ma, nella sua vita, ha sempre usato mezzi e tecniche di espressione per rapportarsi con il mondo che lo circonda. Le icone “classicheggianti” per rivolgersi ad un pubblico ampio, non solo quello degli acculturati, ma della gente che frequenta in fede la Chiesa, il popolo.

