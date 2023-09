IL VESCOVO IN CONSIGLIO COMUNALE, CERDINI (LEGA): “DA SUA ECCELLENZA UNA RISPOSTA INACCETTABILE”

Sulla situazione di sofferenza alla parrocchia di Vicofaro “Temo di non essere stata capita, o forse non recepita”

PISTOIA. “Avrei voluto parlare esclusivamente del Sinodo ma Pistoia ha un quartiere in sofferenza e mi sono sentita in dovere di spiegarlo a S.E Fausto Tardelli Vescovo di Pistoia. A chi se non a lui?

Gli ho parlato con il cuore in mano, da cristiana ma temo di non essere stata capita o, forse, non recepita udita la risposta che ha dato al termine dei nostri interventi.

Dopo che per otto minuti e mezzo ho parlato dell’allontanamento forzato dei fedeli da una chiesa trasformata in un accampamento, invasa da piccioni e dai loro escrementi, da ratti attirati dalla presenza di cibo, sentir dire che l’immigrazione ha bisogno di risposte, sinceramente non si può accettare.

Inutile spostare l’attenzione sul problema dell’immigrazione che non lo risolvo né io né il Vescovo e nemmeno il Sindaco.

Il problema è che qualcuno si è arrogato il diritto di sottrarre una chiesa ai suoi fedeli e che, chi ha il potere di ripristinare lo stato dei luoghi, non lo fa.

Cinzia Cerdini

Capogruppo Lega Salvini Premier