IL VICESINDACO FAGGI: “INTOLLERABILE RICORRERE ALLA VIOLENZA DEI MANGANELLI PER FERMARE CHI MANIFESTA PACIFICAMENTE”

Il vicesindaco ed assessore al Sociale Simone Faggi interviene sugli scontri avvenuti stamani tra studenti e Polizia nei cortei pro Palestina che hanno sfilato a Firenze e Pisa per chiedere la fine dei combattimenti nella Striscia di Gaza: “Quello che è accaduto agli studenti che manifestavano lascia amareggiati e basiti — afferma Faggi — Ricorrere alla violenza dei manganelli per fermare chi manifesta pacificamente è intollerabile. Chiunque deve essere libero di manifestare liberamente il proprio pensiero, sempre. È fondamentale un chiarimento su come sono andate le cose a Pisa e Firenze, ma soprattutto una presa di posizione chiara da parte del ministro dell’Interno”.