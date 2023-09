“IMBOTTITI DI STORIA”, AL TAMBURO DELLA LUNA LA PRESENTAZIONE DEL MUSEO VIRTUALE DI QUARRATA

Oggi pomeriggio alle 17 si inaugura anche il vernissage di pittura e scultura di artisti della piana pistoiese, la mostra delle radio d’epoca di Carlo Bonechi e l’opera lignea di Vinicio Magni

QUARRATA. Aspettando la nascita del museo virtuale di Quarrata da oggi sabato 2 fino a domenica 10 settembre l’associazione Magnificoingegno con il patrocinio del comune di Quarrata e il contributo di Mutua Alta Toscana organizza Imbottiti di storia.

Dal tardo pomeriggio fino alle ore 23 i locali del “Tamburo della Luna” (in via Fermi 31, angolo via Galilei) ospitano un vernissage di pittura e scultura di artisti della piana pistoiese, alcune radio d’epoca del periodo 1920-1940 della collezione privata di Carlo Bonechi oltre alla ricostruzione in scala della Basilica di San Francesco in Assisi, realizzata in legno dal compianto artista del legno Vinicio Magni.

Espongono le proprie opere: Luana Baldi, Stefano Barni, Valentina Bertini, Marcello Brotto, Loriana Capecchi, Enrico Dini, Francesco Di Salvatore, Giovanna Ferrara, Gianfranco Gaggioli, Alessandro Gonfiantini, Leonardo Gori, Enrico Innocenti, Dario Magazzini, Salvatore Magazzini, Sara Magazzini, Veronica Marini, Rosanna Matteoni, Franco Niccolai, Anna Orlando, Valeria Poggi Banchieri, Barbara Pratesi, Silvia Santanni, Diego Sarti, Duccio Schneider e Graziano Vannucci.

Assieme alla inaugurazione della mostra, alla presenza del sindaco di Quarrata Gabriele Romiti, alle ore 17 di oggi sarà presentato il Muvi- Museo Virtuale di Quarrata costituito da un sito web www.muviquarrata.it che raccoglierà tutti i documenti sui 100 anni di produzione del mobile della città di Quarrata. Sarà un archivio consultabile online in maniera gratuita dove sarà possibile trovare tutte le informazioni sui prodotti che hanno fatto la storia della città ma anche un luogo per curiosi, studiosi e appassionati e per tutti coloro che vorranno saperne di più su Quarrata e su come è diventata la Città del Mobile.

La nascita del Museo Virtuale è stato reso possibile grazie alla donazione dell’archivio fotografico di Foto Studio Imago sulla produzione del mobile tappezzato dal 1980 sl 2006 a cui si aggiungeranno i documenti provenienti dall’Archivio Convalle Corrado Fotografo (sul periodo 1930-1980) grazie all’aiuto della figlia Laura. Per la realizzazione del progetto è stato richiesto e concesso un finanziamento del Ministero della Cultura come progetto del Pnrr.

È stato fondamentale anche il contributo del comune di Quarrata sia nella fase di progettazione che di gestione, la collaborazione del Circolo Arci Quarrata e il contributo di numerose aziende locali: Artigiangomma, Formitalia, Mf International, Novo, Minidivani, Giusti e Niccolai.

Alla presentazione del progetto interverrà tra gli altri l’architetto Maria Camilla Pagnini. quale membro del consiglio del museo del Design Toscano che collabora all’iniziativa per la parte scientifica di selezione dei documenti e consulenza storica. Con lei ci sarà anche il vicepresidente del MuDeTo Gianfranco Gualtierotti.

Andrea Balli

