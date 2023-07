impianti sportivi. DALLA REGIONE IN ARRIVO OLTRE UN MILIONE E 300MILA EURO PER LA PROVINCIA DI PISTOIA

Fratoni (Pd): “Risposte concrete per i nostri comuni”

PISTOIA. È uscita ieri la graduatoria legata ai fondi regionali per il sostegno agli investimenti in materia di spazi

sportivi pubblici. In base al punteggio attributo, nella provincia di Pistoia le risorse andranno tutte in

Valdinievole fra Uzzano, Buggiano, Pescia e Monsummano.

In graduatoria, anche Pistoia, ma soltanto al 58° posto con l’impianto di atletica leggera “Campo Scuola” per il quale veniva chiesto un finanziamento di 400 mila euro.

Grazie all’ultima variazione di bilancio, approvata dal Consiglio a fine giugno, verranno infatti finanziati i

primi 40 interventi per un totale di oltre 11 milioni.

“Continua l’impegno importante del Presidente Giani a favore della riqualificazione dell’impiantistica

sportiva di proprietà dei comuni, per i quali sarebbe in molti casi impossibile dare concreta attuazione ai

progetti predisposti – afferma Federica Fratoni, consigliera regionale Partito Democratico e membro della

Commissione Sanità e Sport – in questo caso la Valdinievole primeggia nella nostra provincia e il plauso va ai

sindaci che hanno ben lavorato per aggiudicarsi le risorse necessarie.

Dispiace che Pistoia sia rimasta fuori con il progetto di illuminazione del Campo Scuola. Sappiamo quanto

quell’intervento sia necessario per rendere l’impianto adeguato alle gare nazionali e per questo sarà

necessario immaginare soluzioni diverse».

Questi i progetti del territorio pistoiese che rientrano nella graduatoria:

Uzzano – Complesso sportivo “Corsaro” per 400 mila euro (24°posto)

Buggiano – Campo Sportivo Benedetti per 290.356 euro (35°posto)

Pescia – Impianto “sussidiario Brunelli” per 224.500 euro (38° posto)

Monsummano Terme – Struttura polivalente del complesso sportivo di piazza Pertini per 400 mila euro (39°

posto).

[federica fratoni]