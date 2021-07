IN ARRIVO IL SECONDO VOLUME DELLA COMPILATION “SERRAVALLE ROCK”

Con la quinta edizione del Serravalle Rock torna la raccolta dei migliori singoli degli artisti che in questi anni sono saliti sul palco di Serravalle

SERRAVALLE. In concomitanza con l’inizio della quinta edizione del Serravalle Rock, che si terrà alla Rocca di Castruccio da venerdì 30 luglio a domenica 1 agosto, vedrà la luce anche il secondo volume della compilation Serravalle Rock, la raccolta dei migliori singoli degli artisti che in questi anni si sono esibiti sul palco di Serravalle.

L’idea di realizzare questo secondo volume è dovuta al successo ottenuto dalla prima compilation e anche questa volta racchiuderà tanti artisti di spessore nazionale ed internazionale che faranno parte di una scaletta improntata sui valori e l’attitudine del rock (Nessuna Pietà di Alteria, Ti Salvo L’Anima’di Max Zanotti e ancora i bellissimi pezzi di Small Jackets, Sunday Sermon e Casablanca) ma anche sulle nuove tendenze (Blood dei The Bankrobber, Elephant dei Piqued Jacks e Waxfall dei Platonick Dive).

Nel cd anche gruppi stranieri (gli svedesi Priest ed i portoghesi Holy Nothing) e italiani (Wicked Expectation, Down To Ground, Kelevra e Endless Harmony) che hanno partecipato alle precedenti edizioni del festival così come alcuni protagonisti della quinta edizione (Flavio Ferri, Taléa).

La compilation Serravalle Rock è edita da Vrec in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Serravalle Pistoiese.

[innocenti — comune di serravalle]