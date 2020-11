IN ARRIVO NUOVI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PER DISABILI VISIVI E L’ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

Interessate piazza Dante Alighieri, corso Silvano Fedi e piazza San Francesco

PISTOIA. Piazza San Francesco, piazza Dante Alighieri e corso Silvano Fedi: tre le strade nelle quali è in corso la realizzazione di interventi per abbattere le barriere architettoniche e incrementare la sicurezza dei pedoni, ponendo particolare attenzione nei confronti delle utenze deboli.

Si tratta di un progetto elaborato dall’ufficio mobilità del Comune di Pistoia che prevede la creazione di percorsi tattili per disabili visivi mediante il linguaggio Loges, ossia attraverso la collocazione a terra di apposite piastrelle e con la manutenzione dei marciapiedi esistenti. Viene così costituito un piano calpestabile sicuro per tutti, che può essere percepito sotto i piedi o seguito con l’ausilio del bastone

Gli interventi, per un importo complessivo di circa 25.000 euro, sono già stati eseguiti in piazza Dante Alighieri, all’intersezione con viale Vittorio Veneto, in corrispondenza dell’isola direzionale di fronte all’ingresso della stazione, e con via Venti Settembre.

Sul marciapiede di fronte all’ingresso della stazione era già presente un percorso idoneo alla mobilità autonoma e sicura di non vedenti e ipovedenti, che adesso è stato ricondotto alla restante parte dell’itinerario. L’intervento sarà concluso con il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Al momento è in fase di realizzazione il percorso Loges in piazza San Francesco, all’intersezione con il corso Gramsci, dove è presente il terminal bus. Toccherà, poi, a corso Silvano Fedi, di fronte all’Istituto Scuole Mantellate.

Anche qui l’obiettivo è collocare le piastrelle dotate di rilievi creati per essere percepiti sotto i piedi e quindi abbattere le barriere architettoniche dove è già presente un attraversamento pedonale.

[comune di pistoia]