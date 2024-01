IN BIBLIOTECA SAN GIORGIO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “AMORI PISTOIESI”

Appuntamento martedì 16 gennaio alle 17 in sala Manzini

PISTOIA. Nella sala Manzini, martedì 16 gennaio, alle 17, la Biblioteca San Giorgio ospita la presentazione del libro Amori pistoiesi di Alberto Melani (Gli Ori, 2023). Nell’occasione, l’autore parla del suo libro con Rossella Chietti, presidente dell’associazione Amici della San Giorgio, e con lo storico locale Claudio Rosati.

In una Pistoia verissima e vivissima si racchiudono tante storie, raccolte in otto distinte sezioni, che raccontano le diverse declinazioni dell’amore e dell’eros di provincia, tra curiosità e pudori, tra perbenismo e trasgressione, tra vizi privati e pubbliche virtù.

La storia di Alberto Melani si scrive sin da bambino nella sartoria della mamma, Maria Melani, dove inizia a lavorare dopo gli studi, dal 1977. Di educazione rigidamente cattolica, vissuto da sempre in ambienti femminili e in una famiglia di stampo matriarcale, ritrova nell’amore per la donna una ragione imprenditoriale.

È così che terminato il ciclo Melania, nel 1995 sceglie di fondare con la moglie Cristina il marchio di abbigliamento Club Voltaire dal respiro internazionale.

Amante dell’arte, degli animali e della cultura in genere, Melani si definisce un «buon illuminista» nonché «ultimo ambulante della moda».

[comune di pistoia]