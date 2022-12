IN BIBLIOTECA SAN GIORGIO OGGI E DOMANI IL MERCATINO DI LIBRO IN LIBRO

Sabato pomeriggio, alle 17.30, in Auditorium Terzani, la presentazione dei libri “La signora Bauhaus” di Jana Revedin e “L’artista delle donne. Vita di Niki de Saint Phalle”

PISTOIA. Nei giorni di venerdì 9 e sabato 10 dicembre il mercatino Di libro in libro, organizzato dagli Amici della San Giorgio, sarà aperto nell’atrio della biblioteca con una edizione speciale natalizia, per offrire tante occasioni d’acquisto di libri in vista delle feste di Natale. Di libro in libro sarà aperto nell’orario 10-12.30 e 15-17.30.

Accanto al mercatino, sarà allestito un laboratorio creativo per dare l’opportunità di creare un biglietto di auguri o una confezione per i libri acquistati da regalare, con carta, forbici, colla e fantasia. In entrambe le giornate, inoltre, i volontari si alterneranno nella lettura ad alta voce di poesie e brani sul Natale per chi avrà voglia di fermarsi ad ascoltare.

Il sabato pomeriggio, a conclusione del mercatino, alle 17.30, in Auditorium Terzani, avrà luogo la presentazione dei libri La signora Bauhaus di Jana Revedin (Neri Pozza, 2020) e L’artista delle donne. Vita di Niki de Saint Phalle di Pia Rosenberg (SuperBeat, 2022), con la traduttrice dei due volumi, Alessandra Petrelli, il gruppo di lettura Passeggiate Narrative e le letture di Marisa Schiano.

La presentazione fa parte del ciclo Alla scoperta di donne speciali, che nell’occasione sono Ise Frank, figura chiave per l’affermazione della scuola d’arte e di design del Bauhaus e moglie di Walter Gropius, e l’artista francese Niki de Saint Phalle, autrice tra l’altro della Fontana Stravincky di Parigi e del Giardino dei Tarocchi di Capalbio.

