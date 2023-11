IN BIBLIOTECA SAN GIORGIO SI GIOCA CON “PAROLE, PAROLE, PAROLE”

Appuntamento oggi sabato 11 novembre alle 11 in Sala Manzini

PISTOIA. In occasione della ricorrenza del Mese Internazionale dei Giochi, dopo il successo della presentazione di settembre del gioco “Parole Parole Parole”, Andrea Massaini torna in Biblioteca San Giorgio oggi sabato 11 novembre, alle 11, per guidare il pubblico in una scoperta più approfondita del gioco di cui è autore.

152 carte, da 1 a 25 giocatori, da 5 a 99 anni: “Parole Parole Parole” è un gioco per tutti gli amanti del racconto, della fantasia e della creatività. Un esercizio per coltivare lo story-telling e per apprezzare il piacere antico dell’ascolto di storie.

Un gioco con le carte utile a tenere in allenamento la mente. Particolarmente indicato per scuole di ogni ordine e grado, per tutte le età, per gruppi, amici, associazioni, aziende, comunità, circoli e soprattutto famiglie.

Tutti coloro che sono incuriositi, sono invitati a partecipare a una delle due squadre che si fronteggeranno in una dimostrazione. L’appuntamento è in sala Manzini, al primo piano della Biblioteca.

[comune di pistoia]