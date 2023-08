IN BIBLIOTECA SAN GIORGIO TORNANO LE “BUSTE A SORPRESA” DEDICATE AI GIALLI

Fino al 12 agosto è possibile curiosare nelle ceste collocate al banco della Galleria

PISTOIA. Fino 12 agosto, alla biblioteca San Giorgio tornano le “buste a sorpresa”, una modalità molto apprezzata dagli utenti della biblioteca di inserire un pizzico di imprevisto nelle proprie letture estive. Questa volta le sorprese sono declinate in giallo: “A ogni città il suo detective. Piccolo atlante letterario degli investigatori italiani” è il titolo dell’ultima promozione estiva targata San Giorgio.

Dentro ogni busta a sorpresa, contrassegnata dal nome di una città, sono presenti tre documenti, più un libro in omaggio. La buste sono chiuse e solo dopo che saranno prese in prestito potranno essere aperte dagli utenti.

Effluvi di detective sono sparpagliati nelle vie del Belpaese, ormai non c’è regione che non abbia almeno un investigatore a chilometro zero che indaga sotto casa nostra, in una città reale o talvolta immaginaria.

La mappa oggi è davvero ampia e si è allargata oltre i grandi centri. Incontriamo così regioni a elevatissima densità noir come l’Emilia Romagna dei tanti personaggi di Carlo Lucarelli e la Parma del commissario Soneri di Valerio Varesi; oppure la Puglia, dove si muovono Lolita Lobosco di Gabriella Genisi e il maresciallo Fenoglio di Gianrico Carofiglio.

Scopriamo che il giallo, nelle sue sfumature poliziesche e noir, è forse il modo più variegato di raccontare l‘epica della provincia, di scoprire i suoi luoghi nascosti, di assaporare i suoi sapori.

Fino al 12 agosto, passando in biblioteca è possibile curiosare nelle ceste collocate al banco della Galleria e scegliere la propria busta.

