IN BIBLIOTECA SAN GIORGIO UN INCONTRO SU DON MILANI

Appuntamento venerdì 9 dicembre alle 17 nell’Auditorium Terzani

PISTOIA. Venerdì 9 dicembre, alle 17, nell’Auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio si tiene l’ultimo appuntamento per l’anno 2022 di Leggere, raccontare, incontrarsi..., il ciclo d’incontri organizzato da Biblioteca San Giorgio e Biblioteca Forteguerriana con la finalità di promuovere la conoscenza di storie, personaggi, tradizioni e cultura pistoiese, e di favorire l’’ncontro degli autori locali con il pubblico. Sarà presentato il libro Don Milani, il maestro. Un esempio di scuola innovativa e inclusiva, di Francesca Banchini e Silvia Mannelli, recentemente pubblicato dalla casa editrice Raffaello. Insieme alle autrici interviene la giornalista Sandra Gesualdi.

Pubblicato nella collana Mulino a vento, il libro è una biografia di don Lorenzo Milani scritta per i ragazzi. Don Milani, di cui nel 2023 ricorrono i cento anni dalla nascita, è stato sacerdote e maestro che, nel paese di Barbiana, in Mugello, ha fondato dal nulla e nel nulla la sua scuola popolare per i ragazzi più poveri: giovani operai e contadini.

“Quando avete buttato nel mondo d’oggi un ragazzo senza istruzione avete buttato in cielo un passerotto senza ali” è una delle sue frasi più significative. Da maestro Lorenzo Milani ha accompagnato i suoi ragazzi in un percorso volto ad aiutarli a liberare la loro dignità attraverso la cultura e la parola, in modo che fossero in grado di affrontare le difficoltà della vita e crescere come cittadini liberi.

Francesca Banchini è nata a Firenze, Silvia Mannelli a Pistoia, entrambe nel 1979. Dopo la maturità classica e la laurea in lettere insegnano nella scuola secondaria di primo grado Martin Luther King di Pistoia, occupandosi in particolare di educazione alla lettura e di tecniche di scrittura.

Nel 2019 hanno pubblicato Echi lontani, nel 2021 Semi di libertà, due romanzi scritti a quattro mani ispirati a storie realmente accadute.

