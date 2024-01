IN BIBLIOTECA SAN GIORGIO VENERDÌ LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “A FIRENZE CON VASCO PRATOLINI”

Appuntamento con “Giallo Pistoia —le storie del crimine” alle 17 in sala Manzini

PISTOIA. Nella sala Manzini della Biblioteca San Giorgio, venerdì 26 gennaio alle 17, Giallo Pistoia — le storie del crimine presenta il libro di Valerio Aiolli “A Firenze con Vasco Pratolini. Baci spari e altre forme d’amore” (edizione Perrone). Dialogheranno con l’autore Giuseppe Previti dell’Associazione Giallo Pistoia e Filiberto Segatto.

Vasco Pratolini, mettendo in scena in presa diretta la Firenze della prima metà del Novecento, ha narrato il cuore nero, pubblico e privato, del carattere italiano. Rievocando libri e luoghi di questo scrittore profondo e popolare, Valerio Aiolli traccia la mappa di una città che cambia con il passare del tempo, pur rimanendo simile a sé stessa.

Emergono passioni, cedimenti, angoli di tenerezza inalterati; baci, spari e altre forme d’amore. Un omaggio a quella guida sentimentale di Firenze che Pratolini aveva in mente e che non scrisse mai, ma anche un modo per ripercorrere il filo sottile che lega eventi personali e mutamenti collettivi.

Accesso libero, senza necessità di prenotazione.

