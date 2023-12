IN BIBLIOTECA SAN GIORGIO VENERDÌ LO SPETTACOLO DI GIOCOLERIA “LEZIONI DI GALATEO”

Appuntamento alle 16.30 nella zona Holden

QUARRATA. La Biblioteca San Giorgio saluta il 2023 con uno spettacolo di giocoleria. Per i più piccoli, è in programma per venerdì 29 dicembre, alle 16.30 nella zona Holden “Lezioni di galateo… ovvero le buone maniere viste da un clown!” con il dottor Fresco.

Lezioni di galateo è uno spettacolo clown: il conte Patacchi, un nobile decaduto, si propone di educare i bambini alle buone maniere.

Tale proposito si scontrerà ben presto con la follia del conte e con il suo diverso modo di interpretare il galateo.

Il vero motore dello spettacolo è la continua interazione col pubblico e la capacità del Conte Patacchi di improvvisare continuamente situazioni comiche cogliendo gli spunti proposti dal pubblico.

L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per maggiori informazioni chiamare la biblioteca al numero 0573 371600, www.sangiorgio.comune.pistoia.it.

