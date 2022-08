IN COMUNE NON HANNO ANCORA CHIARO CHI SIA IL SINDACO DI QUARRATA?

Leggendo una ordinanza….

QUARRATA. [a.b.] Per gli uffici comunali Gabriele Romiti, eletto sindaco al primo turno con una percentuale di oltre il 66 per cento è ancora vicesindaco.

Sicuramente un errore dovuto anche alla fretta ma che la dice lunga su come a volte si lavori con superficialità nella Pubblica Amministrazione.

Ci riferiamo alla ordinanza per la messa in sicurezza di via G. Galilei a seguito degli eventi calamitosi di ieri mattina.

Ma lo stesso errore lo abbiamo evidenziato nella ordinanza n. 171 per la chiusura al transito di varie vie del territorio comunale emessa sempre nella giornata di ieri e come l’altra pubblicata all’albo pretorio online stamani.

Il dato che emerge è che ci troviamo a leggere una ordinanza del sindaco (come si legge in calce) che porta erroneamente la firma di Gabriele Romiti (indicato come vicesindaco).

Si sarà forse un pò troppo pedanti, troppo critici ma in questi casi la forma è anche sostanza. Entrambi gli atti sono stati inviati preventivamente infatti come previsto alla Prefettura di Pistoia e a numerosi enti e associazioni tra cui Azienda Usl Toscana Centro, Vigili del Fuoco, Questura di Pistoia, Comando C.C. di Quarrata, Croce Rossa Italiana – Comitato di Piana Pistoiese, Misericordia di Quarrata, Società Autolinee Toscane e Alia.