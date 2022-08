IN CORSA PER LA DINAMO CAMP

Ancora pochi giorni per iscriversi alla undicesima edizione della Abetone Dinamo Trail

ABETONE CUTIGLIANO. Il Pool Firenze in collaborazione con la Silvano Fedi Pistoia organizza per domenica 28 agosto la undicesima edizione della “Abetone Dinamo Trail” sulla distanza di km 17 gara podistica a carattere competitivo sui sentieri della capitale della Montagna pistoiese dell’Abetone (Pistoia).

Il percorso lungo seguirà il seguente itinerario: Ovovia (Partenza) —Pescinone —Piazza del Comune —Viale Regina Margherita —Viale Regina Elena —Lago Bacdoli —Orto Botanico —Cabinovie del Sestaione,Cai 104 —Cai 102 —Strada del Dani —Catinozzo —Sentiero 00 —Passo della Selletta —Monte Gomito —Croce del Gomito —Pulicchio —Sentiero del Tedesco —Ovovia (Arrivo) e avrà un dislivello di 1300 metri.

Il ritrovo della gara e fissato per le ore 8 all’Ovovia dove alle ore 9,30 verrà dato il via alla gara.

La quota iscrizione e stata fissata in euro 17,00 per i tesserati alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.) e altri enti di promozione sportiva nazionale, per i tesserati alla U.I.S.P. euro 15, mentre i partecipanti alla gara ludico motoria di km 6 la quota iscrizione e di euro 10.

A tutti gli iscritti verrà consegnata una T-Shirt tecnica che verrà consegnata sul posto al momento del ritiro pettorali ai primi 200 iscritti le altre potranno essere ritirate presso il negozio ‘’Il Campione’’ di Prato, le iscrizioni vanno inviate a questi indirizzi email, info@run1.it o lucca@run1.it e dovranno essere inviate entro il 26 agosto,

Tutto il ricavato della manifestazione verrà devoluto alla DIinamo Camp.

Saranno premiati i primi 15 assoluti,10 donne assolute,10 veterani uomini,5 donne veterane,5 veterani argento uomini.

Per informazioni sulla manifestazione rivolgersi al negozio ‘’Il Campione’’ 0574-583340.

[giancarlo ignudi]