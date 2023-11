IN CORSO IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023

I rilevatori incaricati dal Comune hanno un tesserino identificativo. In caso di dubbi su procedure o sui rilevatori, chiamare il numero verde 800.301.650

PRATO. Dal 2 Ottobre 2023 e fino al 22 Dicembre è in corso il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni effettuato dall’Istat. Quest’anno sono circa 6.500 le famiglie pratesi chiamate a rispondere all’indagine.

Alcune famiglie hanno ricevuto da settimane l’informativa presso la loro abitazione grazie ad un rilevatore incaricato dal Comune. Queste famiglie devono seguire le indicazioni riportate e fissare un appuntamento con il rilevatore prima di procedere alla compilazione del questionario. Queste famiglie partecipano alla rilevazione AREALE del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che terminerà il 22 Novembre 2023.

Altre famiglie del campione Istat, invece, partecipano alla rilevazione da LISTA del Censimento e hanno ricevuto per posta da Istat una lettera personale con le credenziali per la compilazione online del questionario. Dal 7 novembre i rilevatori incaricati dal Comune hanno il compito di fare visita alle famiglie che non hanno ancora provveduto autonomamente alla compilazione del questionario per offrire loro supporto alla compilazione (eventualmente anche tramite intervista telefonica). Tutti i rilevatori si presenteranno muniti di tesserino di riconoscimento, sono incaricati dal Comune e i loro nominativi sono stati segnalati alla Polizia Municipale.

Si ricorda che le famiglie potranno comunque scegliere di compilare il questionario in autonomia entro l’11 Dicembre oppure potranno compilarlo assieme agli operatori presso il CCR – Centro Comunale di Rilevazione in Piazza del Comune n.7 (aperto lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13 , i l lunedì e giovedì anche dalle 15 alle 17). Ogni giovedì al CCR è disponibile un interprete di lingua cinese, il mercoledì è possibile chiedere il supporto di un interprete di lingua urdu.

Il numero Verde 800.301.650 (gratuito da fisso e cellulare) è attivo negli stessi giorni e orari, sia per informazioni che per la compilazione telefonica del questionario. Se avete dubbi sul rilevatore a voi assegnato, sulle modalità di rilevazione oppure avete perso la lettera Istat con le credenziali personali non esitate a contattare il Centro Comunale di Rilevazione.

Si ricorda che è fondamentale la collaborazione di tutte le famiglie: il Censimento fornisce informazioni sulle principali caratteristiche socio-economiche della popolazione, indispensabili per programmare e monitorare gli interventi pubblici sul territorio.

I dati raccolti sono coperti dal segreto d’ufficio e dal segreto statistico e vengono diffusi soltanto in forma aggregata.

Il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni prevede l’obbligo di risposta e l’applicazione di una sanzione in caso di mancata compilazione.

