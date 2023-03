IN CORSO LA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDARE L’AMPLIAMENTO DI VIA CRESPOLE E FABBRICHE A CANDEGLIA

L’intervento prevede un investimento complessivo di 210 mila euro

PISTOIA. È in corso la procedura di gara per l’affidamento dell’intervento di ampliamento di via Crespole e Fabbriche, a Candeglia. Il progetto è stato redatto dai tecnici del servizio Infrastrutture, progetti speciali e mobilità del Comune di Pistoia e prevede un investimento complessivo di 210 mila euro.

L’obiettivo è quello di risolvere le criticità che pregiudicano la sicurezza stradale del tratto compreso tra le intersezioni con via dei Lombardi e via Gianni Rodari, dove la carreggiata diventa così stretta (meno di 5 metri) da offrire un’unica corsia di marcia e creare code di auto negli orari di punta, a cui si aggiunge scarsa visibilità sulle curve. Tali problematiche si accentuano in occasione delle svolte del mezzo di trasporto pubblico, che si trova a invadere la carreggiata opposta durante la manovra.

Via Crespole e Fabbriche è una strada che presenta un notevole flusso di traffico in quanto principale viabilità di accesso per le frazioni collinari della valle del torrente Bure di Baggio poste a nord di Candeglia, e quindi utilizzata per raggiungere, tra le altre, Cignano, Iano, Germinaia, Baggio e Villa di Baggio.

Con l’allargamento potranno essere realizzate due corsie: una per andare in direzione nord e l’altra verso sud. Una volta ultimata, l’opera consentirà di migliorare la viabilità e le condizioni di sicurezza stradale.

«Entro il prossimo autunno vorremmo aver completato l’allargamento di via Crespole e Fabbriche nel tratto retrostante alla scuola Rodari – evidenzia Alessio Bartolomei, assessore a viabilità e infrastrutture –. Andiamo così ad agevolare la svolta da via Rodari verso via Crespole e Fabbriche. È un intervento molto atteso dai cittadini della Valle delle Buri che consentirà una migliore transitabilità e fruizione di quel pericoloso incrocio cieco».

Affidati i lavori, l’Amministrazione comunale procederà con un intervento di ampliamento della sede stradale, delimitata da un lato da muro in pietrame a sostegno del terreno retrostante e dall’altro da muri di confine con proprietà private, per circa ottanta metri, passando così dagli attuali circa 5 metri di larghezza della carreggiata ai circa 7 metri.

Per questo motivo, sarà smontato il muro in pietra esistente nel tratto compreso tra via Rodari e il civico 18 di Via Crespole e Fabbriche, eseguito lo scavo utile all’ampliamento, realizzato un nuovo muro in calcestruzzo armato rivestito in pietra e ristrutturata la restante porzione di muro esistente, con opere di rinforzo della parete stessa. Completeranno l’operazione la posa delle zanelle stradali, il rifacimento dell’asfalto, la messa a quota dei chiusini e la sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale.

Per l’ampliamento di via Crespole e Fabbriche sono stati necessari l’approvazione, nell’aprile scorso, di una specifica variante urbanistica da parte del consiglio comunale e un procedimento di esproprio per acquisire al patrimonio comunale circa 280 metri quadrati di terreno destinato all’opera.

L’intervento ha richiesto, dunque, una procedura amministrativa complessa e articolata per la presenza dei vincoli paesaggistico, idrogeologico e cimiteriale, nonché per l’esproprio del terreno.

[comune di pistoia]