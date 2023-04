IN DUEMILA A PRATO SULLE STRADE DELLA “UN PÒ ’N POGGIO”

La palestra ‘Time-Out’ vince il premio per il gruppo più numeroso. Centinaia le persone provenienti anche da fuori Toscana. Soddisfatti gli organizzatori del gruppo podistico della Croce d’Oro: “Giornata di festa. Ora testa alla prossima edizione”

PRATO. È stata una vera e propria giornata di festa quella andata in scena fra Prato e la Vallata in occasione della 24esima edizione della Un po’ ‘n poggio, la camminata ecologica che ha chiamato ai nastri di partenza di piazza Mercatale ben duemila persone. I numeri hanno quindi superato di gran lunga le previsioni iniziali: il gruppo podistico della Croce d’Oro di Prato, promotore della manifestazione, infatti ipotizzava la presenza di 1.500 persone. Una volta visti invece i numeri reali c’è stato un ulteriore sforzo organizzativo per potere consentire a tutti di divertirsi, di potere seguire uno dei tre tracciati da 6, 14 e 20 chilometri, e di potere usufruire dei ristori a tema.

Tornando alla camminata, prima classificata con 173 partecipanti è stata la palestra ‘Time-Out’, secondi posizionati gli ‘Amici di Battiston’ con 112 iscritti tra i quali anche 32 giovani ragazzi orientali, segno dell’elevato livello di integrazione che sta ottenendo la manifestazione. A chiudere il podio ‘Saiffiatone Team’ con 59 iscritti, seguito da ‘I lanieri’ (51 partecipanti) e ‘Trekking Lovers’ (50 iscritti).

Da sottolineare anche il folto gruppo proveniente da Trivignano, in provincia di Venezia, che è arrivato a Prato con 41 persone.

Molteplici i riconoscimenti consegnati al traguardo di piazza Mercatale. La palestra ‘Time-Out’ si è aggiudicata il trofeo per il gruppo femminile più folto, con 129 iscritte, portando a casa il trofeo in ceramica dello scultore Bencini.

Da sottolineare anche la presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, col vicesindaco Simone Faggi che ha esaltato “l’ottimo lavoro dell’organizzazione”, sottolineando “lo spirito conviviale e aggregativo con cui i partecipanti hanno preso parte all’iniziativa”.

“È stata una bella giornata di festa – conclude il vicepresidente del gruppo podistico della Croce d’Oro di Prato, Fabrizio Barducci —. Per le strade del percorso abbiamo assistito a convivialità, amicizia e sport. I nostri ristori sono stati letteralmente assaltati dai partecipanti, segno che la formula funziona. Particolarmente significative sono state le parole di una coppia proveniente da Genova che ha detto che è valsa la pena festeggiare i 25 anni di matrimonio a Prato. Presenti anche tanti bambini, alcuni impegnati nel giro di piazza Mercatale, altri che hanno effettuato parte del vero percorso della camminata. Insomma, una bella giornata. E adesso subito testa alla 25esima edizione della manifestazione”.

Ricordiamo che l’iniziativa ha visto la collaborazione di Croce d’Oro Prato, Polisportiva 29 Martiri, Insieme per la Gualchiera di Coiano e gruppo Maggiolini e Derivati Prato. Ai ristori si sono mobilitati oltre 120 volontari, oltre al supporto della Protezione Civile lungo il percorso.

Fondamentale anche il supporto dell’Agenzia Generali di via Montalese, di Mukki Latte, de Il Campione, di Coleschi e della Gelateria al Bacio. Un ringraziamento dagli organizzatori va anche al Decathlon e a Lenzi Bike che sono stati punti iscrizione.

[de biase — croce d’oro prato]