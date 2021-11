IN LAZZERINI SI PARLA DELLE DONNE DEL PURGATORIO

Oggi giovedì 18 novembre alle ore 15 in sala conferenze. L’ottica dantesca sul femminile con Natascia Tonelli, ordinario di Letteratura italiana all’Università di Siena

PRATO. Oggi giovedì 18 novembre alle ore 15 in sala conferenze della Lazzerini si terrà il terzo incontro del ciclo La cultura umanistica, sei appuntamenti di un affascinante viaggio nell’immaginario letterario per esplorare e approfondire alcuni temi e autori della cultura umanistica, condotti da critici letterari e docenti universitari. A seguito del grande apprezzamento e consenso degli scorsi cicli, quest’anno si terrà la quinta edizione della rassegna all’interno del programma di Un autunno da sfogliare, grazie anche alla collaborazione fra la biblioteca Lazzerini e la Sezione Didattica dell’Associazione degli italianisti (ADI-SD).

Protagonista di questo terzo incontro sarà Natascia Tonelli, ordinario di Letteratura italiana all’Università di Siena e membro del Comitato Nazionale per la celebrazione del Centenario dantesco

Le donne nel Purgatorio sono proposte da Dante secondo varie modalità. Sono citate dai peccatori che si stanno purificando come soggetti del loro ricordo e a loro sono rivolte le preghiere. Ma sono anche protagoniste dei sogni che Dante immagina in questa cantica; di particolare interesse il sogno in cui compare la “femmina balba”. Dal confronto tra questa, Matelda e Beatrice si delinea una lettura del Purgatorio non consueta grazie a cui emerge l’ottica dantesca sul femminile.

Introduce Beatrice Coppini, Adi-sd Firenze/Prato.

Gli incontri costituiscono occasione di formazione/aggiornamento certificata dall’ADI, riconosciuta dal Miur come agenzia formativa.

Prenotazione inviando una mail a: adiFirenzePrato@gmail.com

Info: tel. 0574 1837800–7828 – lazzerini@comune.prato.it

