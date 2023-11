IN LIBRERIA “LA FAVOLA DI AMARANTA” DI MONICA ATTUCCI

Il volume (Attucci Editrice) sarà presentato sabato 2 dicembre alle 16,30 alla biblioteca Roncioniana

PRATO. Sabato 2 dicembre alle ore 16,30 la biblioteca Roncioniana (in piazza San Francesco 27) ospita la presentazione del libro La Favola di Amaranta scritta da Monica Attucci (con le illustrazioni di Sarilla Illustration). A parlare del volume pubblicato da Attucci Editrice interverranno Don Marco Pratesi, il professor Alessandro Attucci, la professoressa Teresa Paladin, Flora Leoni (assessore alla Polizia Municipale del comune di Prato) e il senatore Vannino Chiti. L’incontro a cui sarà presente l’autrice sarà coordinato dalla giornalista Maddalena Ciambellotti.

Presidente della casa Editrice Attucci, dopo la maturità magistrale Monica Attucci prosegue gli studi e si diploma in Stilismo di Moda. Etica e passione per la moda, due parti di sé che è riuscita a coniugare nella sua attività, il brand AnimaLibra da lei fondato. Uno spazio importante nel suo percorso di vita che racchiude creatività e bellezza.

Adesso arriva in libreria con La Favola di Amaranta ispirata alla sua vita di bambina. Ricordi personali, a volte piacevoli altri nostalgici. È anzitutto, una favola d’amore: l’amore come forza inspiegabile, misteriosa, che tende verso l’altro. Ma la favola è anche un inno alla trasformazione, alla necessità di cambiare per stare al passo col fluire della vita.

“Quando ho scritto questa favola, illustrata con disegni evocativi e coinvolgenti, ho immaginato di poter abbracciare tutti quei bambini che, almeno una volta nella vita, sono rimasti soli nel loro buio.

Bambini che tengono in vita, armati della loro fragilità e della loro dolcezza, il delicato equilibrio della natura, che rinasce ogni giorno. Una natura benigna e quasi salvifica animata di presenze buone, presenze che personificano un’assenza e ne celebrano il ciclico ritorno sul palcoscenico della vita.

Attraverso le pagine di questo libro, scoprirai il profondo legame fra Amaranta e l’Universo il suo amore incondizionato per ogni forma di vita. Ti lascerai ispirare e coinvolgere dalla forza della protagonista di questa storia che, con un linguaggio fiabesco, parla di coraggio e amore.

Ti ritroverai in una dimensione parallela, in un’atmosfera incantata, dove agli animali viene ridata l’individualità e la giustizia che troppo spesso la nostra società nega loro.

Questa favola è un vero manuale per ritrovare il sussurro della natura, che udiamo forte e chiaro da bambini, ma che tendiamo a scordare crescendo. Ci invita a fare pace con la vita abbracciando alberi e a lasciarsi dondolare dal mare, per riappropriarsi di noi stessi. Una storia che trasmette il vero valore dell’amicizia, ispira fiducia in sé stessi e insegna ai bambini a credere nei propri sogni, a perseguire con tenacia la propria realizzazione personale, primo passo verso la libertà. Educa le future generazioni a rispettare il Pianeta e lui ce ne sarà grato ospitandoci ancora a lungo.

L’ingordigia umana ha fatto sì che venisse lentamente distrutto, tanti animali, in diverse zone del mondo, stanno vedendo radere al suolo la propria casa.

Questo libro ti porterà alla scoperta di tutto ciò che può rendere un viaggio un buon viaggio, aiutandovi a soffermare l’attenzione su ciò che in quel momento ti risuona dentro. Ad osservare con il dono della curiosità, il cammino della vita, che ognuno di noi compie ogni giorno.

Occhi che credono ancora all’incanto, e non se vergognano. Amaranta è la bambina che è in me, tiene la mia mano e mi fa sorprendere ancora di tutto quello che mi circonda. Lei è l’Eterna Meraviglia..”

[attucci editore]