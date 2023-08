IN PIAZZA AL SETTEMBRE L’OMAGGIO A RICCARDO MARASCO

I Musicanti del piccolo borgo saranno protagonisti sabato 9 a Quarrata di una evento musicale sulla “Toscana tra sacro e profano” ricordando il compianto menestrello fiorentino

QUARRATA. Sarà un omaggio alla grande figura di Riccardo Marasco, “Menestrello di Firenze”, cantante, autore, ricercatore, cultore e storico della canzone popolare toscana e non solo lo spettacolo in programma alle 22 di sabato 9 settembre in piazza Risorgimento, al termine della Marcia per la Giustizia.

Lo spettacolo Omaggio a Riccardo Marasco — La Toscana tra sacro e profano che si annuncia come un evento divertente e frizzante vedrà come protagonisti alcuni dei musicisti che hanno suonato a lungo con Marasco ma anche alcuni amici e rispettosi cultori quali Silvio Trotta, Lisetta Luchini e il quarratino Massimiliano Giuntini.

Attingendo dall’infinito repertorio del compianto musicista fiorentino che spazia dal sacro al profano i Musicanti del piccolo borgo con in testa Silvio Trotta, compagno artistico per vent’anni di Riccardo Marasco, e Lisetta Luchini, una delle interpreti più autorevoli del canto popolare della sua terra, presenteranno a Quarrata un progetto fedele al grande livello artistico e culturale che ha caratterizzato tutta la sua carriera.

Lontanissimo da qualsiasi idea di “cover”, lo spettacolo intreccia brani provenienti dai vari repertori di cui Marasco si è interessato (dai canti carnascialeschi o erotico-sentimentali a quelli religiosi, da quelli anarchici a quelli di protesta sociale, a quelli sacri o spirituali).

La complessità artistica e umana di Riccardo Marasco, la sua voce, il suo bel fraseggiar toscano, la sua sagace ironia, la sua cultura storica e musicale sono ineguagliabili e possono solo essere raccontate in un tentativo affettuoso di rievocare le tante emozioni che ha regalato al suo pubblico.

La sua brillante personalità di esecutore ed uomo di spettacolo, ha fatto in modo che fin dagli anni 60 la musica popolare e tradizionale si diffondesse capillarmente fra le gente ed anche fra i giovani.

La Toscana tra sacro e profano vuole essere una testimonianza di queste sue ricerche e quindi sono presenti i canti tradizionali, i canti dedicati alla sua Firenze e i canti sacri.

Non mancano le sue interpretazioni di brani di altri autori toscani come Spadaro, Vitali e Malfatti. Le voci saranno quelle di Lisetta Luchini e Massimiliano Giuntini, quest’ultimo fedelissimo fan del Maestro, profondo conoscitore della sua musica e della sua ricerca, fondatore del primo fans/club a lui dedicato La mandola di Mafaldo.

Con la direzione artistica di Silvio Trotta e Lisetta Luchini, produzione dell’associazione culturale “Musicanti del piccolo borgo”, lo spettacolo vedrà in scena: Silvio Trotta (plettri, chitarra battente), Lisetta Luchini (voce, chitarra), Massimiliano Giuntini (voce, chitarra), Marta Marini (mandolino), Alessandro Bruni (chitarra), Alessandro Moretti (fisarmonica).

Lo spettacolo è stato già rappresentato (dal 2016) una ventina di volte. Il concerto a Quarrata sarà il terzo del 2023 dopo Castelnuovo d’Elsa e Scarlino (Gr).

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]