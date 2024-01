IN PIAZZA DEL DUOMO PROSEGUE IL RESTAURO DELLA STATUA DI GIUSEPPE MAZZONI

I lavori si concluderanno entro il mese di marzo

PRATO. [a.b.] Si concluderanno entro marzo i lavori di ripulitura della statua raffigurante Giuseppe Mazzoni, protagonista del Risorgimento italiano e uno tra i personaggi più illustri di Prato. I lavori sono stati commissionati dall’Amministrazione comunale e rientrano in un programma più completo che prevede nel corso del 2024 anche interventi di manutenzione straordinaria sulla statua di Francesco Datini in piazza del Comune e al Monumento ai Caduti i piazza delle Carceri.

A eseguire i lavori di restauro e di ripulitura del marmo di Carrara della statua scolpita da Alessandro Lazzerini nel 1896 è la ditta Geometra Mannucci Vinicio srl di Firenze che già nel 1994 si era occupata del suo lefting.

Dopo avere liberato da muschi e licheni dal viso e dal corpo del Mazzoni l’attenzione dei restauratori è passata in questi giorni al basamento in attesa delle rifiniture e delle stuccature sulle eventuali microfratture individuate. L’ intervento (che comporta un impegno di spesa di circa 16 mila eurio) è realizzato in stretta collaborazione con la Sovrintendenza a cui spetterà decidere su eventuali trattamenti finali tesi a garantire nel tempo l’opera

Giuseppe Mazzoni ricoprì numerosi incarichi durante la sua vita, tra cui quelli di triumviro della Repubblica Toscana nel 1849, parlamentare del Regno d’Italia e Gran Maestro della Massoneria.

Giuseppe Mazzoni – si legge su wikipedia — è rappresentato attraverso una duplice figurazione: l’uomo politico pratese è ritratto in posa tribunizia, nell’atto di parlare al popolo, mentre le quattro formelle disposte su altrettanti lati del basamento completano il quadro dei riferimenti simbolici.

Le formelle laterali racchiudono in un ovale rispettivamente l’effigie di Francesco Domenico Guerrazzi e quella di Giuseppe Montanelli, ministri del governo democratico del 1848, nel quale Mazzoni aveva ricoperto il ministero della Giustizia e degli Affari ecclesiastici, e sempre assieme a loro aveva fatto parte del triumvirato una volta fuggito il Granduca.

Inoltre, sempre con i due democratici toscani, al suo rientro dall’esilio nel 1859, Mazzoni era stato protagonista della costituzione delle fratellanze artigiane in Toscana, e per questo nominato benemerito dall’associazionismo operaio.

Sul retro, invece, è scolpito lo stemma del Comune di Prato, mentre la formella sulla parte frontale del basamento contiene l’incisione dedicata al «triumviro della Toscana nel 1849» da parte della popolazione pratese, sorretta dalle insegne della massoneria, nella quale Giuseppe Mazzoni aveva raggiunto il grado di gran maestro.

Il monumento si presenta come un caso originale di sovrapposizione tra più figurazioni: il richiamo al momento rivoluzionario quarantottesco e alla triade democratica del triumvirato che aveva costretto alla fuga il Granduca, l’appartenenza massonica e la benemerenza operaia, sembrano coesistere pacificamente con la fedeltà all’istituto monarchico del senatore pratese e con la presenza del monumento in faccia al principale edificio religioso della città.