IN PIAZZA DEL GRANO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO: TRANSITI. NUOVE GENERAZIONI A CONFRONTO

“Uno sguardo preciso e attento per parlare di mafie attraverso le arti”. Appuntamento stasera a Borgo a Buggiano alle ore 21

BUGGIANO. Stasera giovedì 14 luglio alle ore 21:00 in Piazza del Grano a Borgo a Buggiano in una serata moderata Lorenzo Speranzoso, docente e consigliere con delega alla Cultura del Comune di Buggiano, sarà presentato il libro Transiti. Nuove generazioni a confronto. Ingresso libero e gratuito.

“Finalmente siamo arrivati alla fine di questa seconda edizione di Transiti con la presentazione di questo piccolo ma prezioso libro che raccoglie: poesie, racconti, sceneggiature, opere grafiche, fumetti e fotografie, realizzate nel 2022 dagli/lle studenti/esse degli IC Chini, IC Salutati/Cavalcanti, IC B. Pasquini, IC G. Galilei, IC Don Milani.

Uno sguardo preciso e attento per parlare di mafie attraverso le arti. Un grido d’allarme, rivolto al mondo degli adulti da parte di coloro che detengo le chiavi del futuro: i nostri figli”.