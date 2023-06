IN PIAZZA GAVINANA IL PRESIDIO PER LA PACE DI CISL TOSCANA NORD PISTOIA

La segretaria Alessandra Biagini: “Il nostro impegno per la pace”

PISTOIA. Sono oramai alcuni mesi che ogni venerdì, le 40 associazioni che hanno partecipato alla fiaccolata per la Pace del 24 febbraio scorso , si alternano intorno all’ulivo situato in piazza Gavinana (sul Globo) ciascuna proponendo alla cittadinanza attività sulla Pace.

Ieri venerdì 16 giugno 2023 è stata la volta della Cisl Toscana Nord-Pistoia. Hanno collaborato all’organizzazione del presidio la FNP-Pensionati, l’associazione Anteas Pistoia, le categorie.

“È stato un pomeriggio bellissimo e voglio ringraziare tutta la squadra Cisl per il lavoro svolto – dichiara Alessandra Biagini Segretaria Cisl Toscana Nord – il laboratorio Costruzione di rose per la Pace ideato da Maria Grazia Paolini dell’associazione Anteas Cisl Pistoia ha creato, durante le due ore di presidio, un clima collaborativo, allegro, sereno fra le tante persone incuriosite che si sono fermate, adulti e bambini che non si erano mai visti prima hanno partecipato alle attività proposte, segnale questo di come sia facile stare insieme costruendo qualcosa di bello.

Sono state lette frasi sulla pace e consegnate le pergamene ai passanti e appesi all’ulivo cartoncini con disegni e pensieri”.

La Segretaria Alessandra Biagini continua dicendo: “Le conseguenze delle guerre sono disastrose. La Cisl conferma il proprio sostegno alle iniziaItve di pace e solidarietà con il popolo ucraino e con tutti i popoli in guerra. Come Organizzazione Sindacale siamo impegnati affinché tutti gli attori istituzionali lavorino al raggiungimento di una pace giusta e alla fine dei confitti nel mondo. La Cisl chiede a tutti gli attori coinvolti di convocare una Conferenza Internazionale per mettere fine ai confitti armati e ristabilire una convivenza pacifica e il rispetto tra i popoli.

Ad un anno dall’inizio del confitto nelle nostre sedi Cisl sono esposte le bandiere della Pace e dell’Ucraina, per ribadire il ripudio delle guerre nel mondo “.

