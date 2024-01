IN PREFETTURA IL PUNTO SULLA SICUREZZA A CARMIGNANO

Riunito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dopo la raffica di furti e tentativi di furto nella frazione di Santa Cristina e Mezzana

PRATO — CARMIGNANO. Si è riunito ieri mattina in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Adriana Cogode, al quale hanno partecipato il Questore Pasquale De Lorenzo, il Comandante provinciale dei Carabinieri Col. Francesco Schilardi, il Ten. Col. Massimo Amadori per la Guardia di Finanza, il Consigliere della Provincia di Prato Paola Tassi, l’Assessore alla sicurezza del Comune di Prato Flora Leoni, il Comandante della Polizia Municipale di Prato Marco Maccioni e, per il Comune di Carmignano, il Sindaco Edoardo Prestanti unitamente al Vicesindaco ed al Dirigente dei servizi informatici.

L’incontro è stato indetto a seguito di richiesta del Sindaco Prestanti, attese anche le preoccupazioni registrate tra la comunità locale, nella frazione Santa Cristina e Mezzana, dove, durante le festività, si è verificata una serie di furti e tentativi di furto in abitazione.

Il fenomeno è stato, pertanto, oggetto di approfondita disamina e, pur considerando l’accaduto non ricollegabile a situazioni di criminalità radicata nel territorio del Comune, ma piuttosto di tipo occasionale e non allarmistico rispetto all’andamento generale, si è comunque convenuto di assegnare particolare attenzione a quelle zone, con intensificazione dei controlli del territorio da parte delle Forze dell’Ordine.

L’Arma dei Carabinieri si è, altresì, resa disponibile ad un incontro, presso il Comune di Carm]ignano, con rappresentanze dei cittadini, per fornire utili indicazioni sulle misure di prevenzione.

L’amministrazione comunale, nel frattempo, presenterà un ulteriore progetto per implementare i servizi di videosorveglianza, che sarà esaminato nella prossima seduta del Comitato.

[prefettura di prato]