IN PREFETTURA IL PUNTO SULLA SICUREZZA A VERNIO

PRATO — VERNIO. Si è tenuto ieri mattina in Prefettura un incontro, al quale hanno partecipato il Questore, Dott. Pasquale De Lorenzo, il Comandante Provinciale dell’Arma Carabinieri, Col. Francesco Schilardi ed il Ten. Col. Massimo Amadori per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza per fare il punto sullo stato della sicurezza nel Comune di Vernio, così come richiesto nei giorni scorsi dal Sindaco Giovanni Morganti, anch’egli presente.

Sono stati in particolare esaminati i più recenti episodi di microcriminalità, quali furti in abitazione ed atti vandalici con i danneggiamenti inflitti anche a varie autovetture che hanno destato preoccupazione nella popolazione residente e sul quale sono in corso i dovuti approfondimenti.

Per quanto concerne la situazione complessiva dell’ordine e della sicurezza pubblica, si è preso atto che dai dati disponibili non si evidenzia uno scostamento in aumento dell’andamento della delittuosità a Vernio, la cui Stazione dei Carabinieri negli ultimi mesi è stata altresì potenziata con un raddoppio dell’organico effettivamente in servizio

Continuerà, tuttavia, il massimo impegno delle Forze di Polizia nella costante attività di controllo del territorio, opportunamente intensificata anche con la predisposizione di servizi straordinari “mirati” di vigilanza, soprattutto nelle zone ritenute più esposte al rischio di episodi illeciti, come il parco dell’Albereta e la locale Stazione ferroviaria, già oggetto di recenti interventi di potenziamento del sistema di videosorveglianza e di illuminazione pubblica da parte dell’Amministrazione comunale.

[prefettura di prato]