IN PREFETTURA LA MOSTRA “CENT’ANNI DI MEMORIE”

L’iniziativa è inserita nelle celebrazioni in occasione del centenario della tumulazione del Milite Ignoto

PRATO. In occasione del centenario del Milite Ignoto sarà inaugurata venerdì 15 Ottobre 2021 alle ore 17.00 presso la sede della Prefettura, in Via Cairoli n. 27, la mostra “Cent’anni di memorie” che durerà da sabato 16 ottobre fino a sabato 13 novembre.

Porgeranno il proprio indirizzo di saluto il Prefetto Dott.ssa Adriana Cogode, il Vice Presidente della Provincia, Dott. Giovanni Morganti, il Sindaco di Prato, Dott. Matteo Biffoni e il Presidente della Federazione Provinciale di Prato dell’Istituto del nastro azzurro, Cav. Giorgio Lavorini. Seguirà poi l’intervento del Dott. Pietro Alberto Lucchetti, Consigliere della Segreteria Presidenza della Repubblica, in merito al ruolo della città di Prato nel corso del 1° conflitto mondiale.

La Prefettura, in collaborazione con il Comune di Prato, ha condiviso con favore l’idea di partecipare ad alcune delle numerose iniziative, messe in campo dalla Federazione Provinciale di Prato dell’Istituto Nastro Azzurro per celebrare il Centenario della Tumulazione del Milite Ignoto, con il progetto “Cent’anni di memorie”.

L’idea, nata su impulso del vice-presidente della Federazione Provinciale di Prato dell’Istituto Nastro Azzurro, Dott. Lorenzo Caciolli, ha lo scopo di commemorare l’importanza per una Nazione della memoria storica di vicende, come quelle della 1° guerra mondiale, che hanno segnato la vita del proprio Paese.

Si intende, con le celebrazioni organizzate, rammentare la riconoscenza e la grande considerazione verso gli eroi “invisibili” rimasti vittime della guerra ed a cui è stata negata l’opportunità di un futuro.

Dopo la cerimonia di inaugurazione, nei giorni a seguire, sono previste varie iniziative, di seguito indicate:

 Dal 16 ottobre al 13 novembre, tutti i venerdì alle ore 17.00 e alle ore 17.45 e tutti i sabati alle ore 9.30, 10.30 e 11.30, sono organizzate visite guidate alla citata mostra “Cent’anni di Memorie” ospitata nella sede della Prefettura, previa esibizione della certificazione verde Covid-19 – Green Pass. È necessario effettuare una previa prenotazione al numero 344-0629561 oppure scrivendo una mail a: prenotazioninastroazzurroprato@gmail.com.

 Presso la Sala Conferenze del Museo di Palazzo Pretorio di Prato sono stati organizzati quattro incontri con il seguente calendario:

Mercoledi 20 Ottobre 2021 ore 17.00, a cura del Dott. Lorenzo Caciolli, Vicepresidente Federazione di Prato dell’ Istituto del Nastro Azzurro, dal titolo “Inizio e fine della Grande Guerra. Tra piccole curiosità e grandi fatti storici“;

Mercoledi 27 Ottobre 2021 ore 17.00 a cura del Prof. Giampiero Nigro, ex Rettore della facoltà di Economia dell’Università di Firenze e Presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci Federazione Provinciale di Prato dal titolo: “Economia e società a Prato durante la prima Guerra Mondiale”;

Mercoledi 3 Novembre 2021 ore 17.00 a cura della Dott.ssa Serena Pecini, laureata in Architettura e guida turistica di Prato dal titolo “Storia e significato architettonico dell’Altare della Patria”.

Mercoledi 10 Novembre 2021 ore 17.00 a cura della Dott.ssa Rita Iacopino, direttrice del Museo di Palazzo Pretorio, dal titolo “Periodo a cavallo del Primo Conflitto Mondiale visto sotto la lente della produzione artistica e della vita di artisti pratesi”.

 Nei giorni 2, 3 e 6 Novembre 2021 la Federazione commemorerà i Caduti della Provincia di Prato visitando i Cimiteri Comunali e organizzando un semplice momento di ricordo.

 Giovedi 4 novembre 2021, in collaborazione con l’Associazione Corale “San Francesco”, presso la Cattedrale di Santo Stefano alle ore 21.15, sarà presentata una serata culturale di grande impatto emotivo, per dare degna conclusione alla Giornata dell’Unità Nazionale e regalare un momento di intensa condivisione di Memorie e Storie.

 In questo stesso periodo la Federazione pratese dell’Istituto del Nastro Azzurro sarà impegnata, unitamente alle altre Associazioni d’Arma, presenziando ufficialmente alle previste celebrazioni del:

Domenica 31 Ottobre 2021, giorno in cui è previsto il passaggio da Prato de “Il Treno della Memoria”, con il quale a livello Nazionale si intende rievocare il viaggio fatto cent’anni prima, che portò il Milite Ignoto da Aquileia a Roma;

Giovedi 4 novembre 2021 – Giornata Nazionale dell’Unità italiana, delle Forze Armate e Centesimo anniversario del Milite Ignoto.

