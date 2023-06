IN SALA MAGGIORE LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “MONTAGNE VUOTE”

All’evento, in programma giovedì 29 giugno alle 16, saranno presenti gli autori Marco Breschi e Maurizio Ferrari

PISTOIA. Nella Sala Maggiore del Palazzo comunale, giovedì 29 giugno, alle 16, sarà presentato il libro di Marco Breschi e Maurizio Ferrari Montagne vuote. ‘Homo appenninicus’ cercasi (Forum – Editrice Universitaria Udinese, 2023).

L’incontro, patrocinato dal Comune di Pistoia, sarà aperto dal saluto del sindaco Alessandro Tomasi, seguito dagli interventi degli autori; coordinerà lo storico Claudio Rosati.

Montagne vuote è un libro sul passato, sul presente e sul futuro della montagna. Un docente universitario di Demografia come Breschi e un insegnante come Ferrari, che in comune hanno l’amore per la montagna (‘Amo la Montagna’ è anche il nome dell’associazione che Ferrari ha fondato) e il legame profondo con Sambuca, nel pistoiese, si sono uniti per scrivere quella che loro definiscono “l’ultima chiamata per la montagna”.

Le montagne sono ormai abitate prevalentemente da anziani. Emblematica in questo senso è, per gli autori, la realtà degli Appennini e, in particolare, della montagna pistoiese, in profonda crisi socio-economica e destinata a spopolarsi.

Le soluzioni sono difficili e non immediate, anche perché in queste terre alte i giovani sono ormai rari e ancora troppo poche sono le iniziative per evitarne la fuga o consentirne la permanenza. Il vuoto demografico è il futuro più immediato. Eppure, come osservava Cesare Pavese, “Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”.

