IN SALA MAGGIORE UN INCONTRO SUL TEMA “IL CANTIERE EDILE: PROFILI PROFESSIONALI A CONFRONTO”

Oggi venerdì 15 marzo alle ore 15

PISTOIA. Il Cantiere Edile. Profili professionali a confronto è il tema dell’incontro che si terrà oggi venerdì 15 marzo nella sala Maggiore del Palazzo comunale, con inizio alle 14.45. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Forense, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti, il Collegio dei Geometri e l’Ordine degli Ingegneri, e il patrocinio del Comune di Pistoia.

Un evento che si pone l’obiettivo di approfondire le tematiche legate al mondo del cantiere edile e dei professionisti che vi operano, per favorire la crescita e la formazione continua nel settore. Il programma prevede una serie di interventi e dibattiti volti a esplorare le tematiche legate ai profili professionali presenti nei cantieri edili, con particolare attenzione agli aspetti giuridici, tecnici e organizzativi. Un convegno interdisciplinare, dunque, in cui si confrontano 4 ordini professionali della provincia: architetti, avvocati, geometri e ingegneri.

Dopo la registrazione dei partecipanti, alle 15 sono previsti i saluti istituzionali, dei rappresentanti degli Ordini professionali e della Fondazione Forense. Seguirà una tavola rotonda, che sarà introdotta dall’avvocato Claudio Pini su Cenni preliminari di strategia difensiva.

L’incontro vedrà, poi, gli interventi dell’avvocato Armando Altavilla su Decadenza e prescrizione nell’appalto – una riflessione sull’onere della prova; il magistrato del tribunale di Pistoia Elena Piccinni su La giurisprudenza in materia di appalto e il quesito del CTU; l’architetto Laura Bucciantini su Il cantiere per il restauro e la conservazione di un edificio vincolato; il geometra Mirko Meoni su Il direttore dei lavori architettonico – Compiti e responsabilità; il presidente dell’ordine degli ingegneri di Pistoia Tommaso Giusti su Il Coordinamento della sicurezza e il project management per l’organizzazione e il controllo del cantiere. Previsti alle 18 il dibattito e la conclusione dei lavori.

La partecipazione è possibile previa prenotazione tramite sistema SFERA o inviando una mail a segreteria.fondazioneforensept@gmail.com. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si prega di contattare la segreteria della Fondazione Forense.

[comune di pistoia]