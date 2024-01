IN SALA MAGGIORE UN OMAGGIO A VANNA VANINI PRATESI, LA PRIMA AD APRIRE UNA SCUOLA DI DANZA A PISTOIA NEL 1957

Appuntamento alle 17 di oggi venerdì 5 gennaio. Sarà ripercorsa la storia dei 36 anni di attività dell’insegnante di danza, che oggi ha 90 anni e sarà presente all’iniziativa. A intervallare il racconto momenti di danza e teatro

PISTOIA. Oggi venerdì 5 gennaio alle 17 nella sala Maggiore del Palazzo comunale si terrà un omaggio a Vanna Vanini Pratesi, la prima ad aprire una scuola di danza a Pistoia nel 1957.

Durante il pomeriggio sarà ripercorsa la storia dei 36 anni di attività dell’insegnante di danza, che oggi ha 90 anni e sarà presente all’iniziativa. A intervallare il racconto saranno alcuni momenti di danza e teatro.

Alla fine degli anni Cinquanta il primo saggio di danza fu organizzato da Pratesi nella sala Maggiore. Proprio per questo motivo è stato scelto questo spazio comunale per omaggiare la danzatrice come fil rouge che lega il passato con il presente.

All’iniziativa parteciperà anche Marc Du Bouays, ballerino e insegnate della scuola Opera di Parigi che ha collaborato con Rudolf Nureyev, uno dei più grandi ballerini del ventesimo secolo.

Pierluigi Zollo con il teatro e Vanna Vanini Pratesi con la danza sono stati i primi a Pistoia a dare vita al Teatro dei Ragazzi, una collaborazione importante che ha dato la possibilità a tanti giovani di esibirsi anche in teatri all’estero portando spettacoli come “Pinocchio” che univano le due discipline artistiche.

L’iniziativa è organizzata da Axe Ballet diretta da Antonella Tronci, che è stata allieva dell’insegnante Pratesi, con la compartecipazione del Comune di Pistoia.

[comune di pistoia]