IN SCADENZA I PERMESSI ZTL E ZTC E CONTRASSEGNI INVALIDI PROROGATI PER L ’EMERGENZA COVID 19

Entro il 30 novembre dovranno essere rinnovati. Tutte le informazioni utili su come e dove. La proroga di validità fino al 30 novembre riguarda soltanto i permessi scaduti entro la data del 31 marzo 2022. Tutti i permessi la cui scadenza è dal 1° aprile 2022 in poi devono essere rinnovati secondo le normali scadenze

PRATO. Consiag Servizi Comuni e il Comune di Prato ricordano ai cittadini titolari di contrassegni ZTL, ZTC e contrassegno invalidi che la scadenza definitiva dei permessi prorogati per l’emergenza Covid-19 è fissata a mercoledì 30 novembre. Tutti i permessi scadenti il 31 marzo 2022, termine dell’emergenza pandemica, cesseranno quindi la loro efficacia – se non rinnovati – entro il 30 novembre.

La proroga era stata decisa dal Comune al fine di poter assolvere all’elevato numero di richieste di rilascio di nuovo permesso pervenute agli uffici di Consiag Servizi Comuni a pochi giorni dal termine fissato a livello governativo del 29 giugno, visto anche l’interesse dell’Amministrazione Comunale di evitare sanzioni multiple e onerose per tutti i cittadini che attraversano i varchi elettronici della ZTL dimenticandosi della scadenza del proprio permesso.

Tale proroga prevedeva una distribuzione temporale delle scadenze fissando il 30 novembre 2022 come data ultima definitiva di scadenza per tutti i contrassegni prorogati per l’emergenza Covid-19.

Ultimi giorni disponibili quindi per presentare le richieste di rilascio di un nuovo permesso prima della scadenza definitiva dei permessi che hanno goduto della proroga per emergenza Covid-19.

Per evitare eccessive attese negli ultimi giorni disponibili è fortemente raccomandato a tutti i cittadini che, nonostante le tre scadenze scaglionate, ancora non avessero presentato la richiesta di rilascio di un nuovo permesso, di provvedere subito, fermo restando che richieste di rilascio pervenute in questi ultimi giorni prima della scadenza saranno prese in carico, non potrà, tuttavia, essere garantito il rilascio del nuovo contrassegno entro la data del 30 novembre. In tal caso sarà necessario attendere la consegna del nuovo contrassegno per usufruire nuovamente delle autorizzazioni al transito e sosta associate alla categoria corrispondente di permesso.

A partire dal 1 dicembre 2022 tutti i contrassegni prorogati per l’emergenza Covid-19 perdono validità.

Il termine del 30 novembre 2022 è definitivo pertanto per evitare sanzioni i permessi in scadenza dovranno essere sostituiti con quelli nuovi entro e non oltre tale data. In caso contrario, scatterà la multa ad ogni passaggio sotto i varchi elettronici della ZTL e per ogni sosta non autorizzata, con le sanzioni elevate, anche multiple, che non potranno essere cancellate.

Si ricorda inoltre che la proroga di validità fino al 30 novembre riguardava soltanto i permessi scaduti entro la data del 31 marzo 2022. Tutti i permessi la cui scadenza è dal 1° aprile 2022 compreso in poi devono essere rinnovati secondo le normali scadenze e con le stesse modalità.

La richiesta di nuovo permesso può essere presentata:

sportello@consiagservizicomuni.it , a mezzo e-mail, all’indirizzounitamente a tutta la documentazione necessaria (indicare anche un recapito telefonico);

online, tramite il portale Minosse del Comune di Prato (solo per residenti e domiciliati);

tramite il portale “Servizi al cittadino” di Consiag Servizi Comuni sul sito https://imp.consiagservizicomuni.it/ , unitamente a tutta la documentazione necessaria.

I residenti potranno recarsi inoltre, senza necessità di appuntamento, anche all’ufficio del Serraglio in via Cavallotti n.3 nel sottopasso ferroviario della stazione di Prato Porta al Serraglio, dal lunedì al sabato dalle ore 8.15 alle 13 e dalle ore 14 alle 17.30, muniti del “vecchio” permesso, del libretto di circolazione del veicolo. In caso di auto non intestata è necessario presentare anche attestazione del comodato d’uso firmata dal proprietario del veicolo.

I residenti con auto di proprietà possono rivolgersi per il rilascio del nuovo permesso anche ai punti T-Serve abilitati al rilascio di permessi, presentandosi con il “vecchio” permesso e il libretto di circolazione del veicolo. L’elenco dei punti T-Serve abilitati al rilascio di permessi sosta è disponibile sul sito di Consiag Servizi Comuni al seguente link: https://www.consiagservizicomuni.it/service/servizi-per-la-sosta-comune-di-prato/permessi-per-ztl-e-ztc/

Per i contrassegni invalidi, il rinnovo avverrà esclusivamente previo appuntamento alla sede di Consiag Servizi Comuni in via Ugo Panziera n.18, da concordare mediante invio di una mail all’indirizzo sportello@consiagservizicomuni.it oppure chiamando il numero 0574 870560, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 e il sabato mattina dalle 8.30 alle 13. In entrambi i casi dovrà essere lasciato un recapito telefonico per poter essere ricontattati.

A seguito del contatto saranno date istruzioni circa la documentazione da presentare in fase di rinnovo, il cui elenco può essere consultato al seguente link: https://www.comune.prato.it/it/temi/sociale-salute-e-welfare/servizio/contrassegno-disabili/archivio6_0_306.html

Per i permessi richiedibili direttamente allo sportello o nei punti convenzionati T-Serve, la consegna del nuovo contrassegno avverrà contestualmente alla presentazione della richiesta di rilascio, mentre per tutti gli altri permessi i cittadini e le imprese dovranno attendere email di conferma dell’avvenuto rilascio, prima di recarsi allo sportello del Serraglio per il ritiro del nuovo contrassegno.

Tutte le informazioni sui permessi, le modalità di presentazione delle richieste di rilascio di muova autorizzazione e l’elenco della documentazione necessaria al rilascio di ciascuna tipologia di contrassegni, sono disponibili sul sito del Comune di Prato nella sezione “Muoversi” e “Permessi per la circolazione” selezionando la categoria di interesse, all’indirizzo https://www.comune.prato.it/it/muoversi/permessi/pagina164.html

[cb —comune di prato]