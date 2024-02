IN SEMINARIO IL CONCERTO DEL “FIORENTINA ENSEMBLE”

Nella Aula Magna dalle 21,30 si esibiranno i solisti Walter Menichini e Beatrice Pucciani

PISTOIA. Stasera venerdì 16 febbraio alle ore 21.30 presso l’Aula Magna del Seminario Vescovile di Pistoia si terrà il Concerto del Fiorentina Ensemble con i solisti Walter Menichini al flauto e Beatrice Pucciani al pianoforte.

Il concerto sarà introdotto dal flautista Matteo Romoli direttore artistico della stagione concertistica 2024/2025 dell’Associazione Arte e Musica Toscana. L’evento, in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Opera di Pistoia e il Consiglio Regionale della Toscana e in occasione della Festa della Toscana e del Centenario della nascita di Don Milani, presenterà musiche di Händel, Mozart e Monti. Ingresso libero.

La Festa della Toscana ci ricorda non solo che il Granduca Leopoldo abolì la pena di morte, ma anche che la Toscana, con la sua tradizione di diritti civili, di giustizia e civiltà, insieme alla testimonianza di Don Milani, ci porta ancora oggi numerosi spunti di riflessione sulla pace e i diritti dell’uomo e inoltre sull’identità e la storia della nostra regione.

Walter Menichini brillantemente diplomato in flauto presso il Conservatorio di Lucca, si è perfezionato con Gazzelloni, Wye, Guiot, Conti, Larrieu, Ancillotti, Klemm, Masi e Gallois. Nel 2001/2002 e 2002/2003 ha vinto la borsa di studio riservata ai migliori allievi dell’Accademia Chigiana di Siena. Ha all’attivo una prestigiosa carriera concertistica sia in veste di solista, sia nel campo della musica da camera. Si è classificato Primo ai concorsi nazionali di flauto di Genova e di Alassio ed è risultato terzo al Concorso Internazionale di Moncalieri. In duo con il pianoforte, ha vinto il primo premio al Concorso nazionale di Pistoia e il secondo premio ai Concorsi internazionali di Tortona Stresa e Pietra Ligure.

Sempre in duo con il pianoforte, si è aggiudicato il premio della giuria al Concorso Internazionale di musica da camera “Soliva”, la menzione d’onore al Concorso “Perugia Classico” ed è risultato semifinalista al Concorso Internazionale di Trapani. Ha collaborato con le orchestre “Boccherini”, Ensemble “Kontra-punkte”, Teatro “G. Verdi” di Trieste, Sinfonica di Massa e Carrara, Modigliani di Livorno e ricopre spesso il ruolo di primo flauto nei concerti della Tuscan Chamber Orchestra. È l’ideatore e il direttore artistico del Festival “Weekend del Flauto” e del corso estivo “Flauti in Sinfonia”.

Beatrice Pucciani diplomata in pianoforte presso il Conservatorio di Lucca con il massimo dei voti si è perfezionata con Rivera, Crudeli e Canino. Ha vinto varie borse di studio per meriti artistici. Ha suonato da solista con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio nel Konzerthaus Casino di Berna. Ha successivamente collaborato per quattro anni con lo stesso Conservatorio, poi in Schaffhausen ed in tutta la Svizzera come pianista accompagnatore di cantanti lirici. Ha lavorato inoltre presso la “Sommer-Akademie” a Lenk, per il concorso Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb e presso il Festival musicale di Freyburg (Germania).

Dal 1997 svolge un’importante attività concertistica soprattutto nell’ambito della musica da camera e nell’allestimento di opere teatrali e liriche collaborando con varie orchestre e artisti di livello internazionale. Ha collaborato con il Francigena Festival come pianista accompagnatore per tutti i corsi di perfezionamento.

Dal 2015 è pianista accompagnatore del Kulturpreis Reffeisenbank Oberbaselbiet-Concorso regionale musicale della Scuola di Musica di Gelterkinden, Basilea (Svizzera).

[matteo romoli]