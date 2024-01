IN SETTIMANA LA VOTAZIONE DELLA LEGGE DEROGA SUL FLOROVIVAISMO

Orlandini (Cia Toscana Centro): “Importante passo in avanti per maggiori certezze alle aziende toscane”

FIRENZE. “Il passo in avanti per la legge sul florovivaismo annunciato oggi all’assemblea regionale dal sottosegretario La Pietra è una buona notizia per il florovivaismo pistoiese e toscano. Una legge quadro auspicata che potrà dare maggiori certezze all’intero settore e alle tante aziende toscane, alle prese con una crisi di mercato e costi di produzione sempre più alti. Ringraziamo La Pietra per il lavoro fatto e la vicinanza alle aziende florovivaistiche del nostro territorio”.

Questo il commento del presidente di Cia Toscana Centro, Sandro Orlandini, all’annuncio del senatore Patrizio La Pietra, nell’ambito dell’assemblea regionale di Cia Toscana che si è svolta oggi a Firenze.

“In questa settimana andrà in votazione il disegno di legge deroga sul florovivaismo per la legge quadro nazionale, spero che sia un buon segnale per l’agricoltura toscana” ha detto La Pietra alla platea dell’assemblea Cia.

