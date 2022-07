IN UN LIBRO LE “PAROLE E MODI DI DIRE DELLA VALDINIEVOLE”

Il volume di Luciano Tesi sarà presentato domani sera alle 21 nella Sala Iozzelli della Biblioteca comunale “Giuseppe Giusti”

MONSUMMANO. Domani venerdì 8 luglio, alle ore 21, nella Sala Iozzelli della biblioteca comunale “Giuseppe Giusti” verrà presentato il libro “Parole e modi di dire della Valdinievole” di Luciano Tesi, organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Monsummano Terme.

L’autore di questo vocabolario racconta al lettore una sfida personale: quella di raccogliere e pubblicare le parole che la gente della Valdinievole ogni giorno pronuncia con quel modo, quell’accento e quella sonorità che le sono proprie e che esprimono, forse come poche altre cose, la voce autentica dei nostri padri e dei nostri nonni.

Le peculiarità di questa voce, spesso eco di un passato più o meno lontano, sono tuttora ben presenti e vivono nella parlata dei valdinievolini di oggi.

La Valdinievole non ha un territorio molto vasto, né ha confini orografici ben definiti che la separino dalle zone limitrofe della Toscana, ma il modo di dire dei suoi abitanti ha mantenuto nel tempo caratteristiche sue proprie che in qualche misura la distinguono e che consentono perciò, a noi che in questa terra viviamo, di considerarla “il nostro dialetto”.

Questo libro è il risultato di un confronto con le parole abituali dei nostri conterranei, parole sia attuali e comuni, sia rare o scomparse che l’evoluzione della lingua nel tempo ha modificato o cancellato seguendo i cambiamenti che il modo di vivere ci impone.

Sarà l’occasione per far conoscere ai più giovani tanti termini di uso comune tra i più anziani.

Luciano Tesi è nato a Monsummano Terme, dove ha trascorso gran parte della sua gioventù.

Dopo essersi laureato in Medicina Veterinaria all’Università di Pisa, si è trasferito a San Marcello Pistoiese, dove ha svolto la sua professione, dedicandosi alla cura degli animali e alla pubblicazione di alcuni libri, tra cui “Piccola enciclopedia del cavallo” e “L’allevamento del cavallo”, Edagricole – Bologna; “Era appena ieri”, Del Bucchia Editore- Lucca, nel quale racconta gli avvenimenti in Valdinievole durante l’ultima grande guerra.

L’ultimo libro “Parole e modi di dire della Valdinievole” è un vero e proprio vocabolario che ha impegnato l’autore per anni.

Per informazioni:

Tel. 0572 959500 – 959502

mail: biblioteca@comune.monsummano-terme.pt.it

[comune di monsummano]