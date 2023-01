IN VALDIBURE L’INTITOLAZIONE DI LARGO DON FERRERO BATTANI

Cerimonia alle 12 nella piazzetta antistante la pieve di San Giovanni

PISTOIA. È prevista per oggi domenica 22 gennaio, alle 12, la cerimonia di intitolazione della piazzetta antistante la pieve di San Giovanni a Valdibure alla memoria di Don Ferrero Battani, per tanti anni parroco di Valdibure.

L’iniziativa è nata lo scorso ottobre su richiesta dell’Associazione degli Amici di Don Ferrero Battani e del gruppo Forza Italia – UDC – Pistoia Civica, poi formalizzata da una delibera di giunta del 21 dicembre scorso, dopo un passaggio in commissione Toponomastica.

La cerimonia, al quale prenderà parte il sindaco Alessandro Tomasi insieme al parroco di Valdibure Don Alessio, sarà accompagnata dai canti del coro di Valdibure.

La piazzetta, che fino a oggi non aveva un nome nella toponomastica cittadina, ricorderà un sacerdote molto amato dalla popolazione di Valdibure e non solo, una figura di riferimento nel panorama ecclesiastico pistoiese.

[comune di pistoia]