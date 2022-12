Fino all’8 gennaio prossimo la mostra evento multimediale sul restauro condotto dalla impresa pratese Piacenti Spa

MONTALE. È stata inaugurata nei giorni scorsi presso il Castello di Villa Smilea, la mostra “Bethlehem Reborn – Le meraviglie della Natività”.

La mostra (aperta fino all’8 gennaio 2023 tutti i giorni dalle 16 alle 19 ad esclusione del 25 e del 31 dicembre) racconta di un restauro epocale condotta da un’impresa del nostro territorio, la Piacenti S.p.a. di Prato, in Terra Santa su uno dei beni considerati dall’Unesco come patrimonio dell’Umanità: La Basilica della Natività.

Il restauro sta durando da quasi dieci anni e ha riscritto anche la storia della Basilica in considerazione delle scoperte effettuate durante i lavori, e oggi la Basilica della Natività di Betlemme è tornata a risplendere nella sua originaria bellezza, tant’è vero che la stessa Unesco l’ha cancellata dalla lista dei beni in pericolo. –

Il monumentale restauro ha portato poi alla realizzazione di questa mostra, promossa dall’Ambasciata dello Stato della Palestina presso la Santa Sede, Commissione Presidenziale Superiore per gli Affari delle Chiese in Palestina, Comitato Presidenziale del Restauro della Basilica della Natività.

Una mostra molto importante, che si svolgerà proprio nel periodo natalizio e che dopo l’esposizione a Parigi e Firenze approda nel bellissimo contesto di Villa Smilea.

La mostra è gratuita ed è un evento imperdibile.

