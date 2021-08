INAUGURATA LA NUOVA AREA SPORTIVA A PRACCHIA

Dopo la realizzazione del parco giochi, pronto anche il campo polivalente

PISTOIA. Un nuovo punto di ritrovo e aggregazione a Pracchia. Rinasce il parco di via di Setteponti dopo i lavori realizzati dal Comune di Pistoia per dotare la zona di una nuova area ludica per i bambini e di un campo polivalente per i giovani e gli sportivi.

Questa mattina il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi ha inaugurato l’area per lo sport libero appena rimessa a nuovo: un campino destinato a basket e calcetto che è stato completamente rinnovato sia nella pavimentazione che nelle attrezzature (canestri e porte) e nella recinzione.

Il campo fa parte di in un’area di 1200 metri quadri complessivi nella quale sorge anche il parco giochi, uno spazio attrezzato per i bambini vicino all’area sportiva. Nel complesso si è trattato di un investimento da 80 mila euro.

L’intento dell’Amministrazione, espressa nel progetto realizzato dal funzionario del servizio verde pubblico, l’architetto Nicola Stefanelli, era proprio quello di realizzare un punto di aggregazione destinato a diverse fasce d’età, che potesse rappresentare per Pracchia un centro di socializzazione oltre che per le famiglie e i più piccoli anche per i giovani. Un luogo a disposizione degli abitanti e dei visitatori.

«Queste sono aree libere, gratuite, a servizio della comunità, dove le famiglie si incontrano, dove i bambini socializzano e i giovani trovano un luogo per stare insieme. Realizzare tutto questo in una frazione montana come Pracchia è ancora più importante, perché qui devono essere tutelati e, laddove possibile, ricreati luoghi di aggregazione per chi qui vive e per i visitatori che durante l’estate popolano questo territorio» ha detto il sindaco Alessandro Tomasi prima del taglio del nastro, che è avvenuto oggi in concomitanza alla festa patronale.

«Continua l’incessante lavoro dell’Amministrazione comunale per rinnovare i tanti parchi e giardini pubblici di Pistoia, che ha un totale di 37 aree gioco. A breve partiranno anche i lavori di rifacimento delle aree di Pontelungo, San Felice e Santomato, che sono nella fase conclusiva di appalto. Si tratta di un lavoro enorme che, chiaramente, non si esaurisce nel breve periodo ma che stiamo puntualmente portando avanti giardino dopo giardino.

Ci sono ancora parchi in attesa di intervento ma la strada intrapresa da questa Amministrazione è tracciata e progressivamente i frutti di questo lavoro si vedranno nelle diverse frazioni pistoiesi» ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Alessio Bartolomei durante l’inaugurazione di questa mattina.

[comune di pistoia]