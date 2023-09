INAUGURATA LA PISTA CICLABILE “FABRIZIO FABBRI”

Ieri pomeriggio una commovente cerimonia alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

QUARRATA. “Dobbiamo prendere le cose con lo spirito che anche nelle più brutte tragedie, anche nei momenti più difficili c’è l’elemento di trovare speranza per il futuro e oggi questa speranza si sostanzia nell’intitolare ad una persona straordinaria quello che è un riferimento fondamentale che rimarrà nel tempo e che tutti coloro che vedranno quel cartello ricorderanno quella persona straordinaria che è stato, quello che ha fatto per il ciclismo e la comunità di Quarrata“.

Lo ha detto ieri pomeriggio il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che ha presenziato alla cerimonia di intitolazione della pista ciclabile intitolata a Fabrizio Fabbri, professionista storico gregario di Gimondi e Moser, campione e uomo esemplare, direttore sportivo originario di Agliana e quarratino d’adozione scomparso nel 2019.

“Denominando questo tratto di ciclabile, — ha detto il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti — Quarrata vuole ricordare Fabrizio Fabbri per la sua grande passione per il ciclismo, disciplina nel quale ha ottenuto ottimi risultati. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla cerimonia, la famiglia, le autorità presenti, il Presidente della Regione Toscana ed il Sindaco di Agliana oltre all’Associazione Amici di Casa di Zela che hanno realizzato una mostra su questo atleta e concittadino esponendo alcuni oggetti a lui appartenuti. Un grazie di cuore a tutti coloro che vi hanno preso parte”. Erano presenti tra gli altri anche Alessandro Becherucci e Brunello Fanini.

Campione del ciclismo anni settanta, Fabrizio Fabbri era nato a Ferruccia di Agliana il 28 settembre 1948.

Iniziò a distinguersi da allievo, nei dilettanti, fino al passaggio nei professionisti. Grande temperamento, al servizio di campioni come Francesco Moser e Felice Gimondi, ma anche in grado di mettere la ruota davanti a tutti e vincere belle corse in tutto una ventina. Tra queste ricordiamo il Giro di Puglia a tappe, due volte il Gp Industria e Commercio a Prato, la Tre Valli Varesine ed il Giro dell’Appennino, una tappa al Giro di Svizzera e tre al Giro d’Italia da lui disputato nove volte.

Ha preso parte a 6 Campionati Mondiali su strada, dal 1973 al 1978, vestendo la maglia azzurra della Nazionale Italiana, miglior piazzamento 13° a Montreal. Disputò anche un Tour de France e due Giro di Spagna.

A Fabrizio Fabbri è dedicata questo anno la Coppa Dino Diddi eccellenza della categoria allievi in programma oggi a Agliana con ritrovo presso il Bocciodromo Pertini e il via ufficiale alle 14,30 da Ponte alle Trave.

Andrea Balli

