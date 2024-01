INAUGURATA LA SALA OPERATIVA PROVINCIALE INTEGRATA DI PROTEZIONE CIVILE

La nuova struttura è ubicata presso il Comando dei Vigili del fuoco di Prato di via Paronese. Il ruolo della Provincia di Prato

PRATO. Taglio del nastro questa mattina per la nuova struttura operativa finalizzata alla gestione delle emergenze, dove la fase della prevenzione e la fase del soccorso dialogano insieme in un unico filo conduttore, allo scopo di ottimizzare la risposta di tutte le istituzioni competenti per tutelare la popolazione e l’ambiente da eventuali pericoli e criticità

La Sala operativa è ubicata presso il Comando dei Vigili del fuoco di Prato, sito in Via Paronese n.100, in un apposito locale posto al terzo piano, all’interno di un’area non urbanizzata che renderà più agevoli le operazioni di soccorso, assicurando un maggior accesso e immediatezza.

“Come Provincia abbiamo subito sposato l’idea della Prefettura per poter realizzare la nuova SOPI nell’immediatezza del Comando dei Vigili del fuoco, ritenendo questa collocazione assolutamente efficiente e efficace, e ritenendo opportuno rinnovare e implementare quelli che sono dei luoghi fondamentali relativi alle situazioni di emergenza e di soccorso a livello provinciale — ha sottolineato il presidente della Provincia Simone Calamai — La nuova sala del CCS (Centro Coordinamento Soccorso) insieme alla nuova SOPI diventano assolutamente uno strumento cruciale per la tutela della sicurezza pubblica in quelli che possono essere gli scenari di protezione civile.

Inoltre, c’è grande soddisfazione anche perché questo risultato va ad accompagnare il nuovo Piano di Protezione Civile Provinciale che abbiamo approvato, con la condivisione della Prefettura alla fine dello scorso anno, e che ha fatto della Provincia di Prato una delle prime province in Italia a rinnovare le proprie strumentazioni sulla base delle nuove normative, allo scopo di garantire una pianificazione di livello nei vari scenari di pericolo”.

[provincia di prato]