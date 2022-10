INAUGURATA LA SEDE DI FRATELLI D’ITALIA A PONTE BUGGIANESE

Un punto di riferimento per iscritti e simpatizzanti ma anche di ascolto per tutti i cittadini

PONTE BUGGIANESE. Nelle scorse settimane si è svolta l’inaugurazione della sede del circolo di Fratelli d’Italia di Ponte Buggianese, con la partecipazione del Sen. Patrizio La Pietra e di diversi altri dirigenti locali.

Grazie all’amico Leonello Spadoni, alla referente locale di Fratelli d’Italia Nadia Lupori e alla caparbietà di alcuni iscritti e simpatizzanti appassionati alla politica e ai temi sociali del paese il circolo locale del partito guidato da Giorgia Meloni, intenzionato a stare coerentemente e responsabilmente in mezzo alla gente, si è dotato di un punto di riferimento per iscritti e simpatizzanti, ma anche di ascolto per i tutti i nostri cittadini, in cui appunto tutte le donne e tutti gli uomini di Ponte Buggianese potranno portare il proprio supporto ed esporre segnalazioni circa eventuali problemi riscontrati e/o critiche, idee, suggerimenti che potranno essere un importante contributo in vista anche della campagna elettorale delle prossime elezioni amministrative nel nostro comune.

La sede è aperta dal martedì al venerdì dalle ore 16:30 alle ore 19, il venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30, il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Approfittiamo dell’occasione per ricordare che prosegue la campagna tesseramento 2022 : a tale riguardo la nostra referente locale è a vostra completa disposizione per tutte le informazioni che dovessero necessitarVi.

Auspichiamo la vostra forte e sentita partecipazione: per essere efficace una squadra ha bisogno di sinergia tra tutti, sotto tutti i punti di vista.

[lupori — fdi ponte buggianese]