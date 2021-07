INAUGURATA LA SEDE INTERNAZIONALE DI ITALIAIMPRESA NETWORK

La sede nazionale si trova a Pistoia

PISTOIA. Nella splendida cornice del lago di Lugano in Svizzera davanti a 80 aziende è stata inaugurata la sede internazionale e gli uffici di promozione aziendale dell’associazione Italia impresa Network, una associazione per la protezione della piccola e media impresa che vanta oltre 600 sedi sul territorio nazionale, con migliaia e migliaia di associati, e sedi estere in 14 nazioni del mondo.

La sede nazionale dell’associazione si trova a Pistoia.

Alla cerimonia sono intervenuti il presidente internazionale Franco Trinchitella, che ha presentato il grande progetto internazionale – quello di rappresentare il made in Italy nel mondo — il presidente della Lettonia, dell’Argentina, della Spagna, oltre ai dirigenti locali che hanno presentato il progetto di politica economica per le imprese che vogliono lavorare e prosperare in Svizzera. Erano presenti i rappresentanti del partito politico Fratelli d’Italia.

